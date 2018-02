in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale nella mattinata di venerdì lungo l'autostrada A14, nel tratto bolognese. Quattro mezzi pensati sono stati coinvolti in un tamponamento a catena avvenuto verso mezzogiorno nel tratto tra Bologna Borgo Panigale e l'allacciamento con la A13, all’altezza del km 11 in direzione di Ancona, causando la morte di una persona. La vittima è un autotrasportatore di 49 anni che era al volante di uno dei mezzi coinvolti. Lo schianto, i cui motivi sono ancora tutti da accertare, ha provocato un inevitabile stop al traffico automobilistico lungo la strada che è durato per oltre un'ora.

Società autostrade, per consentire l'intervento dei soccorritori e delle forze dell'ordine, infatti, ha chiuso il tratto interessato dall'incidente e il raccordo di Casalecchio che sono stati riaperti parzialmente solo dopo le 13. Il traffico infatti ha ripreso a scorrere su una sola delle corsie disponibili generando una coda di mezzi di circa 6 chilometri. Sul raccordo di Casalecchio in direzione dell'A14, invece, si sono formati altri 5 chilometri di coda, mentre disagi si sono registrati anche in tangenziale. Sul luogo dell'incidente, oltre agli agenti della Polizia Stradale e ai soccorsi sanitari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i meccanici e il personale della Direzione terzo Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.