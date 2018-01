“Non possiamo più tenerli”. Questa la motivazione che ha spinto uno zoo in Svezia ad uccidere nove cuccioli di leone, tutti sani, dal 2012 ad oggi. L’ammissione è dello stesso Boras Djurpark, un parco zoologico a circa 40 da Göteborg. La difficile decisione, che chiaramente ha suscitato non poche polemiche sui social media, è stata presa a causa dei costi di gestione troppo alti degli animali. La scelta sarebbe ricaduta sui leoni “respinti dal loro branco” o comunque su quelli che “non è possibile reinserire altrove” ha spiegato Bo Kjellson, amministratore delegato dello zoo. "Penso che siano stati uccisi quando aveva no all’incirca due anni", ha detto all'emittente svedese SVT.

"Abbiamo cercato di venderli o trasferirli in altri zoo per un lungo periodo, ma sfortunatamente non c'erano strutture che potessero ospitarli e quando le aggressioni sono diventate troppo pericolo nel branco abbiamo deciso di rimuovere alcuni animali. E la scelta è ricaduta su di loro” ha spiegato. "Non vogliamo tenerlo segreto. Qui le cose funzionano in questo modo. Quindi sfortunatamente è un percorso naturale che riguarda i leoni" ammette Kjelsson. Non è escluso dunque che provvedimenti analoghi vengano presi anche in futuro: “Vedremo cosa succederà. Attualmente, il gruppo funziona bene, ma alcuni di essi potrebbero diventare animali in eccedenza, e quindi proveremo a collocarli altrove” dice.

Solo due dei 13 cuccioli, nati da tre cucciolate separate, sono sopravvissuti negli ultimi cinque anni al Boras Djurpark. Due leoni sono morti per cause naturali e i loro cuccioli sono stati abbattuti. Nel 2014 una analoga decisione del direttore dello zoo di Copenhagen, quella di eliminare "Marius", una giovane giraffa, provocò altrettanto clamore. I resti furono dati in pasto ai leoni. Helena Pederson, ricercatrice presso l'Università di Göteborg, ha detto ad SVT che l'eutanasia sugli animali nei giardini zoologici ha sollevato la questione sulla possibilità che tali istituzioni vengano chiuse. "È chiaro che c'è un contrasto con la percezione che il pubblico ha di ciò che dovrebbe essere uno zoo", ha detto. "Penso che dobbiamo riflettere sul perché sia ​​importante per noi avere gli zoo e se vale il prezzo che gli animali pagano per questo".