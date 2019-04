Terribile tragedia nelle scorse ore in Sudafrica dove, nel pieno delle celebrazioni religiose pasquali, una chiesa pentecostale è improvvisamente crollata causando almeno tredici morti oltre a una trentina di feriti. Il dramma si è consumato nella serata di giovedì all'interno di un edificio religioso di Dlangubo, nella provincia costiera del KwaZulu-Natal, in quel momento affollato di fedeli impegnati a seguire la celebrazione religiosa in programma. Secondo una prima ricostruzione, a causare il crollo sembra siano state le piogge torrenziali che si sono abbattute sulla zona nelle ore immediatamente precedenti il rito religioso. I fedeli hanno visto letteralmente il tetto crollare su di loro insieme a una delle facciate della chiesa che è rimasta sventrata.

Sul posto sono subito accorsi i servizi di emergenza compresi i cani per individuare superstiti sotto le macerie ma per tredici persone purtroppo non c'è stato nulla da fare: sono state estratte dai soccorritrici già senza vita. Nel terribile crollo della chiesa altre 30 sono rimaste ferite dai detriti, alcuni delle quali in maniera grave. Secondo quanto comunicato dal portavoce dei servizi d'emergenza del Kwazulu-Natal, Rober McKenzie, i sanitari avrebbero medicato sul posto oltre trenta persone ma per alcune non è stato necessario il trasporto in ospedale perché avevano riportato semplici contusioni, in alcuni casi provocate dalla successiva ressa tra la folla per tentare di uscire subito dalla chiesa crollata. La maggiori preoccupazioni sono per dodici feriti, attualmente ricoverati in ospedale, le cui condizioni sono considerate gravi dai medici.

Sempre secondo i servizi di emergenza locale, le ore appena trascorse in tutta la regione sono state drammatiche a causa delle piogge torrenziali con interventi a raffica da parte dei soccorritori. Nello stesso distretto infatti si sono verificati altri quattro crolli strutturali di edifici e ben nove incidenti automobilistici oltre a numerosi allagamenti.