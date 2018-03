“Sono stata violentata da nove uomini in una notte e il giorno dopo sono andata a scuola come se nulla fosse accaduto”. A parlare è una ragazzina che aveva 14 anni quando divenne una delle vittime del vastissimo giro di pedofilia scoperto nelle scorse settimane a Telford, una città di 170mila abitanti, nell'Inghilterra centrale. Secondo il Sunday Mirror fino a mille minori, la più giovane delle quali aveva undici anni, sono state vittime di aggressioni sessuali e stupri, a volte collettivi, a partire dagli anni Ottanta. Uno dei ‘registi' del traffico di bambine è stato identificato in Shahzad ‘Keith' Khan, che vendeva le vittime in una casa dove i pedofili “facevano la coda per le scale” per abusare delle giovanissime. Khan avrebbe venduto ragazzine per duemila sterline a notte. Alcune di loro, tra cui la 14enne, sarebbe state abusate sessualmente anche poche ore dopo l'aborto.

"Ho incontrato Keith per la prima volta in strada e lui mi ha detto che avrei potuto avere una reputazione. Mi ha parlato di tutte queste ragazze più grandi che conoscevo da scuola e di come lo facevano anche loro e guadagnavano un sacco di soldi" ha spiegato la giovane. È stato l'inizio di un incubo durato tre anni, durante il quale sarebbe stata costretta a fare sesso con diversi uomini in ristoranti, case e fast food. La allora 14enne in più di un’occasione avrebbe tentato il suicidio. “Una notte, sono stato portata in un takeaway e costretta a fare sesso con nove uomini di fila. Uno di loro mi ha stuprato e il prossimo era già in fila sulle scale. Il giorno dopo sono andata a scuola come se nulla fosse successo." La ragazzina ha raccontato di come Khan stazionava spesso nei centri scommesse alla ricerca di uomini che avevano vinto soldi così da offrire loro “la sua schiava sessuale”. Khan l’avrebbe punita quando uomini “finivano troppo in fretta mentre lui aspettava fuori nella sua Mercedes nera”. Solo all’età di 18 anni, la ragazza riuscì a fuggire a Birmingham.

Khan è morto nel 2015 all'età di 61 anni senza aver fatto un giorno di galera. L’uomo avrebbe preso di mira le sue vittime già a partire dal 1981, poco dopo essersi trasferito in Gran Bretagna dal Pakistan. All’epoca 20enne, era noto per le frequentazioni con altri presunti molestatori sessuali. La polizia era stata informata di quello che faceva dal 1996, ma era riuscito sempre a farla franca. "Queste ragazze provenivano molto spesso dalla classe lavoratrice bianca, soffrivano di molte fragilità e questo è il motivo per cui i loro aggressori li prendevano di mira", ha detto Lucy Allan, deputato conservatore di Telford, che ha chiesto un'inchiesta urgente.