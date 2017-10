Nove anni dopo una violenza sessuale e la nascita di un bambino un giudice ha approvato, senza consultare la madre, la custodia congiunta per entrambi i genitori, dunque anche il padre stupratore. È accaduto in Michigan, dove nove anni fa una ragazza – all’epoca dodicenne – restò incinta dopo quella che lei definì una violenza sessuale subita da un ragazzo più grande, l'allora diciottenne Christopher Mirasolo. L’uomo, che oggi ha ventisette anni, secondo quanto riportato dai media locali ha ottenuto la custodia del figlio dopo che il test del Dna ha confermato la paternità. “Questo è folle”, ha commentato l’avvocato Rebecca Kissling, che difende la vittima di violenza, “non c'è stato niente di giusto, sin da quando sono iniziate le indagini. Non è mai stato adeguatamente perseguito, altrimenti sarebbe seduto dietro le sbarre, ma il sistema sta colpendo la mia cliente, che era una bambina a sua volta quando tutto ciò è accaduto”.

La vicenda ha avuto inizio nel 2008, quando, secondo l'avvocato, Mirasolo avrebbe violentato e minacciato di uccidere la sua cliente. Il giovane avrebbe imprigionato per due giorni la ragazza, attirata in una casa insieme alla sorella tredicenne e un amico. “Ha minacciato di ucciderli se avessero raccontato a chiunque quanto successo”, ha raccontato l’avvocato. Mirasolo fu arrestato un mese dopo, quando la ragazza era incinta. Condannato a un anno di prigione, gli è stata concessa una scarcerazione anticipata per prendersi cura della madre malata. Nel 2010 è finito nuovamente in carcere per 4 anni, a causa di una violenza sessuale ai danni di una minorenne.