Ancora orrore in Pakistan dove un uomo è stato arrestato per aver stuprato e ucciso una bambina di 9 anni per poi gettare il cadavere in un cimitero, dove poi è stato ritrovato. Il delitto è avvenuto solo 24 ore dopo un altro delitto che ha sconvolto non solo il paese asiatico, ma l'intero pianeta, quello di Faryal, bimba di 3 anni anche lei violentata, ammazzata e buttata in un fosso.

Secondo quanto fatto emergere dalla polizia pachistana, il corpo della bimba di 9 anni, Manahil, è stato ritrovato il 28 dicembre scorso in un cimitero di Noshera, nel distretto di Khyber Pakhtunkhwa. Il delitto ha suscitato nuovo orrore nel Paese asiatico, dopo che in una scarpata ad Abbottabad era stato ritrovato il corpo di Faryal, di soli 3 anni, che aveva subito la stessa sorte. Muhamad Ali Gandapur, un ufficiale della polizia locale, ha detto che l'arrestato è un uomo di 21 anni che ha confessato di essere responsabile del delitto di Noshera. Nessun arresto è stato invece confermato nel caso di Faryal, anche se furono fermati una ventina di sospetti.

La vittima è una piccola di appena 9 anni di nome Manahil i cui genitori avevano denunciato la scomparsa alle autorità di polizia locale alcune ore prima. Secondo la polizia, la ragazza è stata dichiarata scomparsa alle 22 di giovedì ma il suo corpo senza vita e martoriato è stato trovato solo venerdì mattina nel cimitero a pochi chilometri da casa sua.

Come hanno riferito gli inquirenti locali ai media pachistani, infatti, la bambina era andata alla scuola religiosa che frequentava ma non aveva fatto ritorno a casa, facendo scattare l'allarme dei genitori. I suoi aggressori l'avrebbero intercettata proprio mentre tornava a casa dopo l'uscita da scuola, portandola via in una zona appartata dove l'hanno picchiata e torturata prima di abusare di lei e ucciderla. L'esame post-mortem sul corpicino della piccola infatti ha evidenziato che la bambina ha subito numerose ferite e uno stupro prima di essere uccisa a colpi di pietra in testa.

Una ong pachistana, Sahil, ha detto che gli abusi sui minori sono in crescita nel Paese, con 2.322 casi registrati nei primi sei mesi del 2018 rispetto ai 1.764 del 2017.