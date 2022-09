Quando la passione per il calcio va oltre i 90 minuti di gioco Chi può dirlo meglio di noi italiani: pregustarne l’arrivo e commentarne gli esiti è parte integrante della bellezza di essere tifosi.

A cura di Ciaopeople Studios

Il campionato di calcio, soprattutto in Italia, non si ferma mai – anche quando non si gioca. L’estate alimenta le speranze con mesi di rumors e colpi di mercato reali o solo annunciati. Poi arriva il pre-campionato in cui sfilano i nuovi acquisti e i tifosi provano a pregustare ciò che verrà. E infine si parte! Ma ogni partita inizia ben prima del kick off dopo il fischio dell’arbitro: inizia nei bar, tra giornali sfogliati, sui social e con chiacchiere curiose.

Un dibattito che, per alimentarsi, ha bisogno di notizie, approfondimenti, analisi, commenti, curiosità e aneddoti. Tutti ingredienti che DAZN ha inserito nel nuovo palinsesto di programmi in live streaming, con il primo appuntamento che apre il weekend calcistico. Il nome stesso chiarisce tutto: “Kick Off”, con Marco Cattaneo e Federica Zille alla conduzione, a partire dalle 19:00 di ogni venerdì, per un’ora. Il programma ha fatto il suo esordio con successo lo scorso 2 settembre, con un inevitabile focus su quello che si è poi rivelato uno dei più vivaci derby meneghini mai giocati: un Milan-Inter che “Kick Off” ha ‘apparecchiato’ con interviste, estratti di conferenze stampa e tanti confronti con gli ospiti in collegamento con lo studio.

Ovviamente, il momento più atteso di ogni settimana calcistica rimane ancora quello della partita. Un momento da allestire con cura, soprattutto quando si parla del clou serale: divano di casa pronto per accogliere gli amici, qualche minuto prima si preparano birre e patatine e, tra il viavai del citofono e degli ospiti, inizia la discussione pre-partita. Un vero e proprio rituale che da quest’anno DAZN accompagnerà passo passo anche il sabato sera con un’altra nuova trasmissione in diretta, dal nome altrettanto significativo: “Tutti Bravi dal Divano”. Il nuovo contenitore della partita del sabato ha esordito il 3 settembre, 45 minuti prima del calcio d’inizio di Lazio-Napoli, con la conduzione affidata a Marco Russo e Marco Parolo, accompagnati in studio da Valon Behrami, Alessandro Matri e Riccardo Montolivo e aiutati da Luca Marelli per gli episodi arbitrali più spinosi. Oltre all’analisi pre-partita, a loro sono affidati i commenti e le interviste post-partita, e la narrazione degli highlights.

Come sanno tutti i tifosi, far calare l’adrenalina al fischio finale non è impresa semplice: ecco perché il dopo-partita è sempre così sentito e dibattuto. Ed è proprio su questo momento della vita del tifoso che DAZN ha voluto accendere i riflettori proponendo un’inside view di quello che accade “sul divano” di casa quando la chiacchiera post-partita si svolge tra tifosi che sono ex giocatori professionisti. Ecco allora che, terminata la trasmissione, Marco Russo prende e lascia lo studio, lasciando nel ‘salotto’ i soli ex giocatori ad animare lo spin-off “Players Only”, in cui l’esperienza calcistica diventa protagonista della scena, tra pronostici, pagelle e duelli calcistici. “Il nostro obiettivo è di continuare ad arricchire il racconto calcistico andando oltre i 90 minuti della partita, tenendo compagnia ai tifosi in ogni momento con notizie, approfondimenti, immagini, racconti esclusivi e molto altro. Per questo motivo, per questa stagione di Serie A TIM abbiamo voluto raddoppiare i programmi in diretta, aggiungendo questi nuovi appuntamenti il venerdì e il sabato a quelli della domenica e del lunedì, ovvero “Sunday Night Square” e “Supertele – Leggero come un Pallone”, ha dichiarato Ughetta Ercolano, Senior Vice President Content Southern Europe DAZN.

Il debutto dei nuovi programmi è avvenuto a ridosso di partite rivelatesi davvero scoppiettanti come Milan-Inter e Lazio-Napoli. Visti i risultati delle prime partite disputate… questa Serie A TIM ce ne farà vedere delle belle. Appuntamento su DAZN per le prossime puntate di “Kick Off” oggi, 16 settembre e “Tutti Bravi dal Divano” sabato 17 settembre, senza dimenticarsi di “Sunday Night Square” domenica 18 e, lunedì 19, di “Supertele – Leggero come un Pallone”.