Campionato: il calcio che non va in vacanza L’inedita collocazione invernale dei mondiali riassesta il calendario del campionato italiano che partirà per la prima volta il 13 agosto, comprimendo tutta la preparazione estiva e offrendo un pre- campionato tutto da vivere tra ritiri e amichevoli dei club italiani e internazionali, tra cui il Soccer Champions Tour in esclusiva su DAZN.

A cura di Ciaopeople Studios

Fino a ieri, il mese di luglio era un lento avvicinamento al fischio di inizio della stagione, con una preparazione che avrebbe portato gli atleti a cominciare a esprimersi al meglio in autunno. Gli inediti mondiali invernali in Qatar hanno invece ‘riscritto’ una programmazione a cui squadre e tifosi sono stati a lungo abituati: quest’anno tutto è anticipato, a partire dal calcio d’inizio della Serie A TIM 2022/2023, che avverrà il 13 agosto. E con essa anche la preparazione delle squadre andrà a una velocità diversa. I giocatori sono chiamati a esprimersi subito al massimo in vista, invece, di una più lunga sosta invernale.

Un “quasi-campionato”

A luglio, allora, non si concentreranno solo i colpi di scena del calciomercato, ma le squadre saranno impegnate sul campo in sfide importanti per mettere velocemente a punto le proprie filosofie di gioco, testandole in amichevoli non più “balneari” ma da giocare a ritmi sempre più intensi. Per permettere di ‘tuffarsi’ nel dietro le quinte dei ritiri delle proprie squadre del cuore, con il nuovo format “INSIDE”, DAZN accompagnerà i tifosi con una serie di contenuti speciali che apriranno agli appassionati di calcio le porte dei ritiri estivi delle squadre del massimo campionato calcistico italiano.

Arriva “INSIDE”

Interviste inedite con gli uomini bandiera della rosa e con gli ultimi acquisti di questa sessione di calciomercato. Diletta Leotta, Giorgia Rossi, Pierluigi Pardo e Marco Cattaneo, insieme agli altri volti di DAZN, condurranno gli spettatori nel vivo dei ritiri di Serie A TIM. A circa un mese dalla partenza ufficiale, gli appassionati potranno seguire anche gli allenamenti delle squadre, entrando nel vivo nella preparazione delle strategie di gioco per la prossima stagione.

Una neo-esordiente in Serie A TIM per la prima puntata: focus sul Monza

“INSIDE” non poteva non partire entrando nel ritiro del Monza, tra le squadre che probabilmente stanno catalizzando più curiosità in vista del prossimo campionato. Da oggi, i tifosi della squadra potranno immergersi nel clima che avvolge Monzello per questa prima storica stagione di Serie A TIM del Monza, traguardo raggiunto dopo una cavalcata davvero adrenalinica. Il ritiro della squadra che si prepara al suo debutto nel massimo campionato viene raccontato in prima linea dall’allenatore Giovanni Stroppa, dal nuovo acquisto della difesa Andrea Ranocchia e da Dany Mota Carvalho, il giocatore che sogna la nazionale portoghese.

Amichevoli…ma non troppo

In questa cornice, le amichevoli diventeranno “test” capaci di mostrare da subito le ambizioni dei club. Manca poco più di un mese all’inizio della prossima stagione di campionato, ma su DAZN è già tempo di grande calcio. A partire da oggi, infatti, cominceranno a essere trasmessi i match di alcuni dei club italiani più importanti come Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Roma e Sampdoria ma anche le squadre internazionali, incluse le prestigiose partite del Soccer Champions Tour con Juventus, Barcellona, Real Madrid, Club America e Deportivo Guadalajara e le sfide della Florida Cup. Si inizierà con un grande classico, la sfida all british tra Manchester United e Liverpool, e si proseguirà con gli attesissimi big match dei club più amati, come Real Madrid vs Barcellona il 24 luglio e Barcellona vs Juventus il 27 luglio, solo per citarne alcuni.

A questo link l’elenco completo delle amichevoli che potrai guardare in esclusiva sull’app di DAZN. Orari e date possono essere soggetti a cambiamenti.