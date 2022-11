Il grande calcio diventa grande cinema Ogni grande passione diventa ancora più grande quando viene raccontata con immagini che si intrecciano alle emozioni dei ricordi. Di qui l’idea di produrre due emozionanti film-documentari dedicati a due fenomeni leggendari, Ronaldo e il Milan di Carlo Ancelotti, prossimamente disponibili sull’app di DAZN e pronti a riempire di emozioni i tifosi anche durante i mondiali in Qatar.

A cura di Ciaopeople Studios

Mentre le squadre di Serie A TIM si terranno in forma tra amichevoli e ritiri, i tifosi di calcio potranno rimanere incollati allo schermo grazie a nuovi esclusivi contenuti che faranno rivivere le emozioni di due grandi e appassionanti storie sportive: quella del leggendario attaccante brasiliano Ronaldo e i momenti più celebri del grande Milan delle notti di UEFA Champions League tra il 2003 e il 2007.

“Portare la passione per lo sport, in particolar modo quella per il calcio, a un numero sempre crescente di appassionati, rendendola ancora più accessibile e amplificando ulteriormente le emozioni delle storie” è l’ambizione di DAZN, come sottolinea Stefano Azzi, CEO in Italia della piattaforma di intrattenimento sportivo leader nel mondo. Come sanno tutti gli amanti non solo del cinema tout court, ma in particolare proprio gli amanti dei film basati su storie vere di sport, queste ultime, proprio grazie ai ritmi della narrazione cinematografica, sono capaci di far riemergere suggestioni e ricordi come altre difficilmente riescono a fare. E proprio queste, sono quelle scelte e prodotte da DAZN.

L’ascesa, la caduta e la rinascita di un fenomeno: Ronaldo

Non poteva che intitolarsi Il Fenomeno il documentario che racconta le gesta sportive di Ronaldo Luís Nazário de Lima, meglio conosciuto come Ronaldo. Il “vero” Ronaldo, direbbero in quel di Milano, pensando all’istante, sia rossoneri sia nerazzurri, al campione carioca e non a quello lusitano. Accolto con entusiasmo alla sua “prima” a Madrid il 14 ottobre scorso, il film-documentario sarà disponibile sull’app di DAZN a partire da oggi, mercoledì 2 novembre. Oggi tutti potranno immergersi in un racconto avvincente, appassionante e anche drammatico di quella che è stata, usando le parole del sottotitolo del documentario, “l’ascesa, la caduta e la rinascita” di questo grande campione. Il documentario giostra abilmente tra i contributi inediti di campioni come Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Diego Simeone, Paolo Maldini, Christian Vieri e Romario e uno straordinario corredo di immagini di repertorio, attinte sia dalle sue imprese sportive sia dalla cronaca del tempo. Un docu-film che ha visto il coinvolgimento diretto del campione e della sua famiglia, narrando un vissuto le cui emozioni non si sarebbero potute trasferire su pellicola senza di loro. Ronaldo a questo riguardo ha dichiarato con orgoglio: “Realizzare questo documentario è stata un’esperienza emotiva e catartica: è un ritratto vero e proprio della mia vita. Viene dal cuore, tutto è sul tavolo senza nascondere nulla. Ripercorrere la mia carriera, compresi i momenti migliori e i periodi più difficili, è stato incredibile. Spero che i fan apprezzino questo film tanto quanto io ho amato realizzarlo”.

“Stavamo bene insieme”: il docu-evento che ha tinto di rossonero i cinema italiani

Sei campioni si sono dati appuntamento sul manto erboso di San Siro: Massimo Ambrosini, Gennaro Gattuso, Filippo Inzaghi, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Andrea Pirlo. Dai fili dei loro ricordi, l’autore Marco Cattaneo, giornalista e conduttore di DAZN, insieme al regista Mattia Molinari, hanno tessuto la trama del racconto del docufilm Stavamo bene insieme, prima esclusiva produzione di DAZN per il cinema, realizzato con la produzione esecutiva RED CARPET, che a metà ottobre ha riempito per quattro giorni le sale cinematografiche italiane di tifosi rossoneri (e non solo) per celebrare quello che è stato senz’altro un periodo d’oro per il Milan, ovvero quello del quinquennio delle tre finali di UEFA Champions League che hanno visto il Milan di Carlo Ancelotti trionfare, cadere e rinascere: quando a Manchester Paolo Maldini sollevò al cielo la sesta Champions della storia del Milan, quella, ancora dolorosa, della caduta di Istanbul e, infine, quella della rivincita celebratasi ad Atene e “battezzata” da Pippo Inzaghi. Un racconto epico che, appunto, non poteva che partire per quei sei campioni se non ri-calpestando le zolle di San Siro. Come sottolinea Ambrosini, infatti, “Io mi emoziono ogni volta che vedo San Siro, io insieme a loro. Sono i miei colleghi, sono i miei compagni, sono i miei amici, sono la mia famiglia”. Con l’aiuto anche di special guest come Carlo Ancelotti – poteva mancare proprio lui? – Rafa Benítez, Gianluigi Buffon e Adriano Galliani, una storia sportiva che sembrerebbe non avere più sorprese da regalare, regala invece nuovi ricordi, aneddoti e curiosità, conditi dalle emozioni di chi quelle tre finali le ha vissute da vero protagonista. E chi si è perso l’opportunità di emozionarsi davanti al grande schermo può rifarsi guardando e riguardando questo piccolo capolavoro cinesportivo dal 9 novembre direttamente sull’app di DAZN.