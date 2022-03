Festa del papà: un’idea regalo per far felici i papà appassionati di sport L’amore per la squadra e lo sport del cuore si trasmette di generazione in generazione e lega in modo unico padri e figli.

A cura di Ciaopeople Studios

Diciamo la verità: trovare un’idea regalo vincente per il papà è sempre un’impresa. Con gli ometti di casa non è sempre facile intercettare i loro gusti. Ecco allora che la festa del papà rischia di diventare un lungo tormento. A meno di non entusiasmarli facendo leva sulla loro passione.

Lo sport, zona franca per eccellenza

Ebbene sì, stiamo parlando di sport. Lo sport da sempre rappresenta una sorta di magico talismano nelle dinamiche relazionali famigliari. Anche durante i periodi di maggiore attrito, che solitamente coincidono con l’adolescenza dei figli, rimane sempre un canale di dialogo, una sorta di tacita area franca da litigi e recriminazioni, ed è quella offerta dallo sport. Non importa quale sia lo sport. Quando scatta il momento di giocare o assistere a una partita figlia di una passione condivisa, tutto è dimenticato ed è solo lo sport che conta.

Il tifo, la fede di famiglia per eccellenza

Il tifo calcistico, poi, è la ‘fede di famiglia’ per eccellenza: la passione per questo sport si trasmette di generazione in generazione e lega in maniera davvero speciale. Il momento della partita è un vero rituale che si condivide molto spesso insieme. Per 90 minuti dal fischio d’inizio, è un susseguirsi di gioie e dolori, emozioni e delusioni che segneranno l’umore di tutti per la settimana a venire.

La festa del papà e il regalo dei regali

Ecco allora che non si può non approfittare della promozione speciale di DAZN pensata proprio per celebrare questa ‘fede’ in occasione della Festa del Papà. Fino al 21 marzo, la piattaforma di contenuti sportivi in streaming per eccellenza sarà attivabile con il 50% di sconto sul prezzo mensile dell’abbonamento (14,99 € al mese anziché 29,99 €) per i primi tre mesi. Un’idea regalo perfetta per tutti i papà che amano condividere la passione per lo sport con i propri figli.

Lo sport è una “fede di famiglia”: ecco come regalare DAZN

La campagna promozionale di DAZN non a caso è stata battezzata proprio “È una fede di famiglia”. Per fare felice il proprio papà tifoso è sufficiente attivare un nuovo account, o riattivarne uno inattivo con le stesse credenziali, tramite il sito di DAZN, entro il 21 marzo 2022. Al termine del periodo al prezzo speciale scontato, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 29,99€ al mese salvo disdetta o salvo si decida di mettere in pausa l’abbonamento.