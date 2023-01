Per le aziende del futuro ogni dipendente è un talento Non esiste impresa di successo senza un team che lavori in sintonia, mettendo in campo non solo le proprie abilità, ma anche e soprattutto le passioni e le peculiarità di ognuno. Così, la differenza diventa ricchezza nel mondo del lavoro.

A cura di Ciaopeople Studios

Per ognuno di noi la sfera lavorativa significa qualcosa di diverso: per qualcuno è una passione irrefrenabile, per altri un momento di crescita, per alcuni è invece ancora un'incognita tutta da scoprire. Se è vero che non esiste per tutti il cosiddetto lavoro dei sogni, è invece assodato che una buona qualità della vita e una parte della propria felicità deriva proprio dalle ore spese a lavorare. Ogni persona ha la propria storia e ogni tassello può rendere speciale un team, per questo il lavoro non dev'essere una gabbia stretta, piuttosto un campo da gioco dove riversare passione, creatività, ma anche impegno e crescita personale: tutte caratteristiche che le imprese più resilienti di fatto apprezzano e ricercano quando si tratta di assumere.

Che musica ascolta l'addetto al magazzino? Che sport pratica il capo reparto? Oppure, quali hobby particolari ha il collega della sezione amministrazione? Forse sono domande che raramente ci poniamo, eppure ognuna di queste risposte fa la fortuna dell'azienda per cui lavoriamo. Il lavoro, infatti, non è solo questione di esperienza, buona parte del successo individuale si basa sulla capacità di saper far fiorire il proprio talento. In Amazon, ad esempio, sono più di 400 le tipologie lavorative, tutte rivolte a persone con ogni livello di esperienza, istruzione, background e professionalità: è impossibile innovare il mercato senza un mix di voci diverse pronte ad arricchire l'azienda e curare il cliente.

L'azienda, presente con circa 60 sedi in tutta Italia, è l’organizzazione privata che ha creato il più alto numero di posti di lavoro nel Paese negli ultimi 10 anni. D'altronde è attiva in tanti ambiti diversi, per questo può garantire un posto proprio per tutti, non solo esperti, ma anche giovani alle prime armi. Quando pensiamo ad Amazon, la prima cosa che ci viene in mente è il servizio che ci permette di ricevere a casa i nostri ordini: la cultura aziendale e le peculiarità uniche del suo modello di business le hanno permesso negli anni di creare ruoli e tipologie del tutto nuove, a volte presenti solo nell'azienda stessa. Mai sentito parlare di Head of Label and Industry Relations; Diversity, Equity & Inclusion Operations Manager; Language Engineer R&D e Head of Unscripted Originals?

Nelle aziende innovative, passioni, talenti e stili di vita completamente diversi tra loro si incontrano ogni giorno dando vita a qualcosa di nuovo e stimolante, un fattore chiave per creare quell'ambiente lavorativo inclusivo e moderno che è forse quello che ognuno sogna quando invia il proprio curriculum. Federica, Tour Leader presso il centro di distribuzione di Torrazza Piemonte, ha iniziato la sua avventura in azienda nel 2020. Illustra armata di cuffie e microfono, come si muovono i robot automatizzati nel magazzino e qual è il viaggio che fa ogni singolo pacchetto all'interno del centro. Un lavoro perfetto per il suo carattere estroverso e la capacità innata di saper coinvolgere gli interlocutori. Matteo, invece, Responsabile del deposito di smistamento di Grugliasco, gestisce il cosiddetto “ultimo miglio”. È forse lui che ha coordinato il processo e il personale che ha portato il tuo ordine fin sull'uscio di casa. Una mansione importantissima per far sì che il viaggio finale del prodotto fili liscio dai depositi di smistamento alla consegna nei furgoni delle società partner di corrieri. Competenze richieste? Organizzazione, pragmatismo e un grande spirito di squadra!