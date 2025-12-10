Italiani maestri del risparmio: pianificano, confrontano e approfittano delle offerte

Una nuova indagine fotografa le abitudini degli italiani, oculati negli acquisti e bravissimi ad aggiudicarsi sempre l’offerta migliore. Il 64% è felice quando scova un affare e ama raccontarlo in giro, mentre il 52% fa shopping soprattutto durante gli eventi di offerte. Quali sono le mosse vincenti per risparmiare di più?

Italiani santi, poeti e…risparmiatori. In Europa nessuno ci batte, siamo bravissimi ad acquistare al miglior prezzo, e anzi, ci fa felici sapere di aver trovato l'affare giusto al momento giusto. È quanto emerge nell'indagine HarrisX commissionata da Amazon che ha ben analizzato le abitudini di acquisto degli italiani, consumatori attenti e sempre più digitali. La pianificazione è al primo posto: il 55% degli intervistati stabilisce un budget preciso per evitare di lasciarsi troppo andare, pianificando gli acquisti (il 54%) in base agli eventi di offerte come Black Friday o Prime Day. Le offerte ci rendono euforici, tanto che il 45% non vede l'ora di raccontare agli amici il risparmio ottenuto, e la soddisfazione di aggiudicarsi un'offerta prima degli altri è impagabile per il 32%.

L'approccio degli italiani è strategico e passa per comparazione prezzi, liste dei desideri e calendari segnati con le date più “calde” per la propria sessione di shopping. Gli store online come Amazon sono la prima scelta per quasi 7 italiani su 10 quando si tratta di acquisti, probabilmente perché l'esperienza d'acquisto è molto semplice, offre un'ampissima selezione di prodotti, prezzi bassi e opzioni di consegna sempre più rapide e convenienti.

Pianificazione e idee ben chiare, insomma, ma quali altre tecniche è possibile adoperare per risparmiare concretamente nella vita di tutti i giorni? Uno dei grandi classici è l'acquisto fuori stagione. Può sembrare strano comprare un maglione durante gli sconti estivi, eppure dopo qualche mese saremo felicissimi di aver fatto un affare davvero utile. Quando si tratta di prodotti di uso quotidiano è conveniente approfittare delle confezioni “formato famiglia” e fare scorta, oppure scegliere la comodità di “Iscriviti e Risparmia”.

Questo programma di Amazon permette di ricevere periodicamente i prodotti che si acquistano con maggior frequenza, usufruendo di uno sconto che arriva fino al 15%. Un risparmio concreto, visto che dal lancio in Italia i clienti Amazon hanno già risparmiato oltre 40 milioni di euro grazie agli acquisti effettuati con questa modalità. Ma il risparmio incide sulla spesa domestica soprattutto quando si parla di piccoli acquisti costanti, e allora dare un'occhiata alla sezione “Prodotti per tutti i giorni” ci torna utile per comprare gli essenziali (batterie, detersivi, caffè…) al miglior prezzo.

Amazon.it offre tanti altri strumenti pensati proprio per farci risparmiare il più possibile, basti pensare alla sezione “Offerte di oggi”, dove sono evidenziate tutte le offerte più interessanti, o la funzione “Confronto tra i prodotti”, che permette di comparare la valutazione dei clienti, il prezzo e le opzioni di spedizione così da acquistare al miglior prezzo senza rinunciare a nulla. Infine, non bisogna sottovalutare la propria wishlist: tutti abbiamo una lista di desideri in cui appuntiamo periodicamente quello che vorremmo acquistare, ma bisognerebbe tenerla d'occhio più spesso, così da acquistare al volo il prodotto quando va in offerta. Con le Liste Amazon, seguire le offerte diventa ancora più semplice perché veniamo avvisati ogni volta che il prezzo varia a nostro favore.

L'offerta più vantaggiosa è sempre dietro l'angolo, e allora il miglior consiglio resta uno: tenere sempre le antenne dritte, pronti a cogliere l'attimo.