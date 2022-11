Black Friday tra arte e sostenibilità: il pop-up store di Amazon torna a Milano Tutti amiamo fare shopping dal divano, ma quanto sarebbe bello ritrovare la comodità e la varietà di uno store online concentrata in un’unica, grande galleria? Quest’anno Amazon arriva nel cuore di Brera con la Black Friday Gallery, uno speciale pop-up store pensato per ispirare con tante idee regalo, toccare con mano il Made in Italy e coinvolgere i clienti in un’esperienza “onirica”.

A cura di Ciaopeople Studios

Quando si tratta di scegliere i regali natalizi il pensiero corre subito a Black Friday, un'ottima occasione per fare affari e non farsi trovare impreparati sotto l'albero. Proprio ieri, per celebrare questo momento così speciale dell'anno, ha aperto le porte al pubblico, presso La Rimessa dei Fiori di Milano, la Black Friday Gallery, il pop-up store di Amazon che quest’anno è uno spazio espositivo ricco di tanti prodotti in offerta per Black Friday e non solo. Per quattro giorni, la Black Friday Gallery sarà una grande vetrina che ispirerà i clienti con le migliori idee regalo disponibili su Amazon.it e li coinvolgerà in una vera e propria esperienza all'insegna di arte, creatività e Made in Italy.

Il percorso rivelerà una serie di stanze tematiche in cui immergersi per scoprire prodotti nuovi e originali e lasciarsi ispirare in vista delle festività natalizie. L’ospite d’onore sarà il celebre scultore Jago che, all’interno della Stanza d’Artista, esporrà la sua opera d’arte “Reliquia”. Posizionata per la prima volta in verticale su una base rotante, questa mano generatrice, interamente realizzata in marmo, viene illuminata da una luce in movimento che crea un effetto meridiana, ad esaltare e sottolineare l'incredibile sapere artigiano di cui l'Italia è ricca. Ed è proprio l'eccellenza delle piccole e medie imprese italiane la vera protagonista della stanza dedicata agli Scenari Italiani, che ospita una selezione di prodotti disponibili all’interno della vetrina Made in Italy di Amazon.it. Ceramiche siciliane, cravatte sartoriali pugliesi, delizie gastronomiche per tutti i gusti e complementi d'arredo di design sono solo alcune delle proposte tutte da scoprire in questa vetrina speciale, che oggi comprende oltre un milione di prodotti provenienti da 4.500 artigiani e PMI italiane.

All’interno della Black Friday Gallery trovano posto anche la sostenibilità e le iniziative benefiche di cui Amazon si fa promotore: tra la “Green Room” e “Il cielo in una stanza” i visitatori possono infatti scoprire come anche un piccolo contributo possa fare una grande differenza. Compiere scelte d’acquisto consapevoli, grazie agli oltre 100.000 prodotti certificati Climate Pledge Friendly disponibili per i clienti Amazon e in parte rappresentati nella Green Room, vuol dire prendersi cura del clima e dell'ambiente con un semplice click. Scannerizzando invece i QR code posizionati negli ambienti de Il Cielo in una stanza si possono scoprire tutti i dettagli di Un click per la Scuola e del progetto Delivering Smiles, cogliendo così l’opportunità per dare il proprio prezioso supporto alle scuole italiane, a Save the Children e ad UNICEF.

I prodotti che scegliamo sono una parte importante della nostra vita quotidiana, perché legati a ricordi, momenti particolari e progetti di valore. In diretta dalla Black Friday Gallery, per raccontare la propria esperienza sui rispettivi canali Twitch, ci saranno gli streamer ilMasseo, Riccardo Dose, Antonella Arpa – in arte Himorta – e Diego Naska, insieme ad ospiti speciali come ERNIA e Cristina D'Avena.

E dato che, molto spesso, un semplice acquisto è in grado di farci tornare bambini, non si può che rimanere incantati quando si varca la soglia dell’ultima stanza, la Piazza Amazon, uno spazio suggestivo ricco di colori, suoni e luminarie che preannuncia l'arrivo del Natale. Tra la top 10 dei giocattoli e un'esposizione di prodotti divisi per fasce di prezzo, qui certo non mancano le idee per iniziare da subito a sognare la notte più magica dell'anno.

La Black Friday Gallery sarà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, fino al 25 novembre dalle 10 alle 20 ma le offerte continueranno su Amazon.it fino al 28 novembre, con occasioni imperdibili in tutte le categorie!