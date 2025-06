Magnesio: l’alleato silenzioso per il benessere di tutta la famiglia È uno dei minerali più importanti per il normale funzionamento del nostro organismo, eppure si stima che una grande fetta di popolazione potrebbe avere una carenza di magnesio. Integrarlo quotidianamente aiuta a ritrovare energia e concentrazione ad ogni età, ma quali sono i segnali che ci manda il corpo quando ne abbiamo bisogno?

A cura di Ciaopeople Studios

Siamo abituati a bollare gli integratori come qualcosa che serve solo agli atleti, o a chi segue diete particolari. La verità è che esistono nutrienti indispensabili al corretto funzionamento del nostro corpo, ma che non riusciamo ad assorbire solo dagli alimenti che mangiamo: uno di questi è proprio il magnesio. È infatti quest'elemento a supportarci silenziosamente ogni giorno, contribuendo dal normale metabolismo energetico, alle funzioni muscolari, passando per quelle neurologiche e psicologiche. Insomma, per affrontare le giornate con il giusto sprint, guai ad andare in riserva!

Nelle nostre giornate frenetiche spesso sottovalutiamo (o addiritturare ignoriamo) i segnali che il nostro corpo ci manda e che potrebbero essere indice di una carenza di magnesio. Difficoltà a dormire, sbalzi d'umore e stanchezza persistente sono quelli più diffusi, tanto che si stima che moltissime persone potrebbero avere una carenza di magnesio…anche senza accorgersene. Ecco perché in famiglia è bene farci caso, e magari inserire al mattino la sua integrazione come nuovo rito di benessere condiviso. Non sono solo gli adulti, infatti, ad aver bisogno di magnesio, anche in età pediatrica questo minerale contribuisce alla normale salute ossea e muscolare, favorisce la distensione muscolare, l'equilibrio energetico, e quello elettrolitico, oltre ad essere di supporto per gestire lo stress scolastico.

Una buona soluzione per chi è sempre di corsa o non ama gli integratori in polvere è Magnesio Supremo Stick. Si tratta di una variante del già amatissimo Magnesio Supremo (l'integratore a base di magnesio di origine marina più venduto in Italia), pronta da bere e contenuta in comodi stick da consumare senza acqua. Non contiene glutine e lattosio e l'aroma gradevole di limone e lime lo rende ideale proprio per tutta la famiglia, bambini compresi. In borsa, nello zainetto, prima o dopo la colazione o in qualsiasi momento della giornata: è un piccolo gesto di cura per fare il pieno di benessere.

Le sfide quotidiane sono sempre tante: scadenze da rispettare, compiti da gestire, responsabilità a cui badare e impegni crescenti. Prendersi cura di sé può sembrare un lusso, invece è il primo atto d'amore verso chi ci sta intorno. Oltre a trovare la giusta integrazione in grado di darci supporto in questa corsa continua, ricordiamoci anche di prenderci del tempo per riposarci e ritrovare l'equilibrio: una dieta sana, un po' di movimento, un libro da leggere sulla metro di ritorno a casa o un pomeriggio passato al parco… Nulla è “troppo poco”, ogni cosa che facciamo per avvicinarci al benessere è a tutti gli effetti un investimento sul futuro.

Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'assunzione leggere le avvertenze riportate sulla confezione.

Contenuto pubblicitario a cura di Ciaopeople Studios.