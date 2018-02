Stava andando a Udine per sostenere un esame all’Università di Udine, quando ha trovato la morte. Eleonora Gava, 19enne di Sarmede, questa mattina è rimasta coinvolta in un tragico incidente stradale. Con lei in auto c'era un altro ragazzo, che è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Alla guida della vettura c’era Eleonora. Dopo aver caricato l’amico a Sacile, i due si sarebbero dovuti recare a Porcia dove ad aspettarli c'era un'altra studentessa: tutti e tre, poi, si sarebbero diretti a Udine. All'ateneo avrebbero dovuto sostenere un esame. Ma non ci sono mai arrivati. Lo scontro frontale nel quale la 19enne è rimasta uccisa è avvenuto intorno alle 7.30 sulla strada provinciale 50 all'altezza della progressiva 1+500 poco dopo l'uscita della autostrada A28Sacile Est. Nell'incidente sono stati coinvolti due veicoli, un furgone Ford Scudo e un’utilitaria, all’incrocio fra le vie Chiaradia e Casut. L’amico di Eleonora è stato trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale di Udine, dove si trova in gravi condizioni ed è stato ricoverato in prognosi riservata. Illeso il conducente dello Scudo. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio per accertamenti della Polizia stradale, accorsa sul luogo dell'accaduto insieme ai Vigili del fuoco e agli operatori del Pronto Soccorso.

Eleonora viveva a Sarmede con i suoi genitori e aveva conseguito il diploma all'istituto alberghiero di Vittorio Veneto nel 2017, lavorando anche come cuoca al ristorante pizzeria "Pull In – Alla vecchia filanda" di Cordignano. Questo era il suo primo anno di università. Il sindaco di Sarmede Larry Pizzol conosceva bene la 19enne, essendo la figlia di Graziano Gava, con il quale ha condiviso un seggio in consiglio comunale tra le fila della maggioranza nell'amministrazione precedente, prima di essere eletto primo cittadino di Sarmede. "Eleonora era una ragazza molto integrata nella comunità, partecipava anche ai centri estivi parrocchiali ed era sempre disponibile con tutti – è il ricordo del sindaco Pizzol – In questo momento di dolore tutta la nostra amministrazione è vicina alla famiglia Gava e siamo disposizione per qualsiasi evenienza".