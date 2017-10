"Mi ha fatto da scudo e così mi ha salvato la vita a costo della sua", così Heather Melton ha raccontato gli ultimi istanti di vita del marito Sonny, una delle 59 vittime della terribile strage di Las Vegas, in Usa. La donna lo ha visto cadere sotto i colpi di arma da fuoco e spegnersi davanti a lei senza poter fare nulla. Per questo Sonny è stato uno dei primi ad essere identificati dopo la carneficina messa in atto da Stephen Paddock, un uomo di 64 anni salito fino al 32esimo piano del Mandala Bay Casino con un autentico arsenale con il quale ha fatto fuoco sula folla di persone che assistevano ad un festival di musica country.

Una morte ancora più terribile per il 29enne che viveva a Big Sandy, nello stato del Tennessee, perché lo ha colpito in un momento di allegria, mentre festeggiava il suo primo anniversario di nozze con l'amata Heather. E proprio a lei è andato l'ultimo pensiero di Sonny prima di morire, un gesto istintivo per coprirla dagli spari che ha permesso di salvare la donna ma che gli è costato la vita. "Mi ha salvato la vita. Mi ha afferrato e mi ha spinto iniziando a correre quando ha sentito i primi spari, poi è stato colpito alle spalle" ha raccontato la donna ricostruendo quei terribili momenti in una intervista ad una radio locale.

"Voglio che tutti sappiano che era un uomo gentile e amoroso, quando penso alla mia vita senza di lui a questo punto riesco a malapena a respirare" ha dichiarato in lacrime Heather che condivideva con Sonny anche il lavoro. Il 28enne infatti era infermiere e lavorava presso il pronto soccorso dell'ospedale Henry County Medical Center dove la donna invece è chirurgo ortopedico. "Ho perso il vero amore della mia vita, Sonny era l'uomo più gentile e amorevole che abbia mai conosciuto, il mio cavaliere in armatura scintillante, sono disperata e ancora non ci credo", ha concluso la donna.