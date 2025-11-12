stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Zuma apre a Cortina: come sarà fatto e quali saranno i prezzi del ristorante giapponese

Zuma, il noto ristorante giapponese di lusso, aprirà a Cortina d’Ampezzo il prossimo 22 dicembre: come sarà fatto e quali saranno i prezzi?
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Zuma, il gruppo di ristoranti giapponesi simbolo di lusso e contemporaneità, ha annunciato che presto aprirà una nuova sede a Cortina d’Ampezzo. Si tratta del quarto locale tutto italiano della catena, la cui inaugurazione anticiperà di qualche settimana i Giochi Olimpici Invernali 2026 di Milano Cortina, e sarà contraddistinto da alcune novità pensate per essere perfettamente in linea con il mood alpino della location: ecco dove si troverà il locale e quali saranno i suoi prezzi.

Come sarà fatto Zuma Cortina

Il prossimo 22 dicembre a Cortina d'Ampezzo, sulle Dolomiti, aprirà Zuma, il ristorante giapponese fondato dallo chef Rainer Becker. Situato presso il The First Hotel, il locale offrirà un'atmosfera unica nel suo genere: non solo fonderà il minimalismo del Giappone con il calore della tradizione alpina, ma offrirà anche un'incredibile vista sulle montagne. Il nuovo format "alpino" di Zuma è stato ideato dal team di Azumi, che nel suo progetto di interior design ha richiamato i paesaggi innevati con materiali naturali come legno, pietra e vetro. Il locale si sviluppa in 3 ambienti: la Lounge pensata per un aperitivo o per una cena più informale, il Cocktail Bar a tema ghiaccio (in cui domina il granito) e la Main Room, la zona che ospita il sushi bar al bancone ma con una cucina robata a vista.

Zuma Cortina
Zuma Cortina

Zuma Cortina, cosa ci sarà nel menù

Nei menù dei ristoranti Zuma vengono sempre proposti dei piatti che fondono la cucina giapponese con le tradizioni locali, dunque a Cortina probabilmente si renderà omaggio al mood alpino della location. Tra le ricette proposte ci saranno la Zuppa di astice con carciofi e zenzeroi Gyoza di manzo, il Kamameshi ai funghi e tartufo, e le portate alla Robata, la tipica griglia giapponese a carbone. Quali saranno i prezzi? Nelle altre sedi della catena un menù degustazione Omakase costa 115 euro a persona, mentre per un business lunch si parte da 31 euro (anche se il prezzo varia in base alla pietanza scelta, ad esempio un'aragosta arrostita viene offerta a 68 euro). Zuma Cortina sarà aperto 7 giorni su 7, dalle 18 alle 2, con servizio pranzo previsto durante i Giochi Olimpici Invernali.

Leggi anche
Quali sono i migliori ristoranti di sushi in Italia: la guida di Gambero Rosso 2026
Zuma Cortina
Zuma Cortina

Come sono nati i ristoranti Zuma

La catena di ristoranti Zuma è nata nel 2002 a Londra da un'idea dello chef Rainer Becker che, insieme al co-fondatore Arjun Waney, ha deciso di celebrare la cucina giapponese in modo moderno e sofisticato, ovvero proponendo i piatti tipici della cucina orientale ma in stile izakaya (cucina da pub informale). Il progetto ha ottenuto un incredibile successo fin dagli esordi, tanto da aver aperto delle sedi anche a New York, Roma, Dubai, Capri e Porto Cervo. Ad oggi Zuma è un punto di riferimento internazionale per gli amanti della cucina giapponese di lusso ed è per questo che presto debutterà anche a Cortina d'Ampezzo, meta alpina amatissima dai vip.

Zuma Cortina
Zuma Cortina
Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Trend
La regola di stile per l’autunno? Esagerare con il mix and match
Non sai come abbinare i colori in autunno? La soluzione sono i look full color
Non sai come abbinare i colori in autunno? La soluzione sono i look full color
I consigli della stylist per abbinare i 5 accessori di tendenza dell'autunno 2025
I consigli della stylist per abbinare i 5 accessori di tendenza dell'autunno 2025
Cos'è il layering di colore, la tendenza dell'autunno con tonalità stratificate
Cos'è il layering di colore, la tendenza dell'autunno con tonalità stratificate
Come abbinare i 6 capi di tendenza per l'autunno, le combo e i consigli della stylist
Come abbinare i 6 capi di tendenza per l'autunno, le combo e i consigli della stylist
Tendenze moda per l'autunno 2025: la guida con tutti i trend di stagione
Tendenze moda per l'autunno 2025: la guida con tutti i trend di stagione
I 6 colori di tendenza per l'autunno 2025, dal giallo burro al cioccolato: quali scegliere e come abbinarli
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views