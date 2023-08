Vip on the road: il camper di Leonardo DiCaprio ha 2 camini e 5 televisori (anche in bagno) Leonardo DiCaprio, Justin Bieber, Matthew McConaughey, Tom Hanks, Mariah Carey sono fan dei viaggi in camper. Si tratta ovviamente di veicoli di lusso.

A cura di Giusy Dente

Per molte celebrity vacanza fa rima con avventura. Mentre c'è chi ama rilassarsi sotto il sole, in mete esotiche e tropicali, c'è anche chi preferisce i viaggi on the road. Diversi vip di Hollywood hanno acquistato un camper per gli spostamenti: si tratta ovviamente di veicoli di lusso, dotati davvero di ogni comfort. Ne sono rimasti affascinati Leonardo DiCaprio, Justin Bieber, Matthew McConaughey, Tom Hanks, Mariah Carey.

Come è fatto il camper di Leonardo DiCaprio

Nel settore luxury motorhome la soluzione scelta da Leonardo DiCaprio è una delle più sontuose. L'attore è un fan delle motorhome mansion (ville su ruote). Quella di sua proprietà ha una lunghezza di 16 metri (aumentabile grazie ai lati estensibili) e rivestimenti esterni a effetto oro. All'interno il design si ispira alle eleganti navi da crociera di lusso. Il progettista David Rovsek ha preso come modello gli yacht più raffinati, difatti il veicolo possiede mobili e boiserie in legno di ciliegio e soffitti bassi (dove spicca anche un sontuoso specchio ovale). Il camper possiede ben 2 caminetti e addirittura 5 televisori (di cui uno in ciascuno dei due bagni). Soltanto la doccia vale 25.000 dollari, rifinita con piastrelle artigianali in mosaico di vetro. Il letto è degno della suite di un hotel a cinque stelle. La comodità si coniuga alla sicurezza e alla massima privacy: difatti il veicolo è dotato di telecamere collegate ai televisori.

in foto: la motor home di Leonardo DiCaprio

Quanto vale il camper di Justin Bieber

Nell'estate 2020 Justin Bieber e sua moglie Hailey Bieber hanno acquistato per un'avventurosa fuga in Utah un RV estremamente lussuoso: il modello Marathon Coach, uno dei più costosi al mondo. Vale circa 2,5 milioni di dollari. Possiede pavimenti in marmo e porcellana, un sofisticato sistema di illuminazione e di riscaldamento, elettrodomestici all'avanguardia, ampi divani personalizzati e persino sedili con unità di massaggio.

Mariah Carey fa festa in camper

Il camper di Mariah Carey è stato simpaticamente soprannominato "skyscraper on wheels" (grattacielo su ruote). La diva quando si sposta in camper ama viaggiare nel lusso, difatti la sua scelta non poteva che cadere su questo veicolo. Costruito da Anderson Mobile Estates, si tratta di un mastodontico trailer a 18 ruote con esterni metallici e gigantesche finestre oscurate, per la massima privacy. All'interno spiccano un divano di quasi 5 metri, due televisori (di cui uno da 65 pollici), una postazione per il make-up, uno specchio sul pavimento. C'è persino una pista da ballo, per trasformare il veicolo in una vera e propria party house.

in foto: il camper di Tom Hanks

Quanto costa il camper di Tom Hanks

Tom Hanks possedeva un lussuoso Airstream Model 34 Limited Excella Travel Trailer di oltre 10 metri. Nel 2021 lo ha messo all'asta e l'acquirente se lo è portato a casa per la "modica" cifra di 235.000 dollari.

in foto: il camper di Matthew McConaughey

Matthew McConaughey, il camper come casa

Matthew McConaughey possiede una Airstream International CCD 28 del 2004 (soprannominata "Canoa"). È una caravan personalizzata che usa per spostarsi nei suoi viaggi attraverso l'America, ma non solo: ci ha vissuto per ben 4 anni prima di comprare casa, è stata la sua dimora, dunque ancora oggi ha per lui un notevole valore affettivo. Il camper è accogliente e pratico: possiede un salotto, una cucina essenziale, un piccolo bagno e una camera da letto con una particolarità. C'è una grande finestra proprio sopra il letto, per godere sin da appena svegli di un incantevole panorama.