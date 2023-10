Vacanze di mare a ottobre: quali sono le location più calde d’Europa in autunno Volete continuare a godervi il mare e le temperature calde anche in autunno? Ecco quali sono le mete che dovreste visitare a ottobre.

A cura di Valeria Paglionico

Non riuscite a dire addio all'estate nonostante l'autunno sia iniziato già da diverse settimane? Al momento le temperature nel nostro paese sono ancora molto alte e permettono di continuare a godersi sole e mare ma cosa fare quando le giornate diventeranno fredde e uggiose? Basta pianificare un viaggio nelle città calde anche nella parte finale dell'anno: ecco quali sono le location europee dal mood "tropicale" che gli amanti del mare dovrebbero assolutamente visitare in autunno, magari approfittando dei numerosi ponti alle porte.

Turchia

Dove andare in autunno per continuare a godersi il sole e il mare? L'Europa meridionale è la scelta ideale per coloro che, avendo solo pochi giorni di ferie a disposizione, non vogliono allontanarsi troppo, né tantomeno affrontare un lungo viaggio internazionale. Kalkan, una città sulla costa turca del Mediterraneo orientale, ad esempio, è una famosa destinazione turistica ricca di spiagge paradisiache, siti storici, ristorantini romantici e meravigliosi panorami Le temperature nel mese di ottobre si aggirano sempre intorno ai 20 gradi, dunque l'ideale per concedersi qualche bagno e attività all'aria aperta.

Kalkan

Isole Baleari

Le isole Baleari, da Ibiza a Maiorca, fino ad arrivare a Formentera e Minorca, sono molto calde anche nelle prime settimane dell'autunno. Rispetto all'estate, quando le loro spiagge pullulano di turisti, sono decisamente più "vivibili", una vera e propria oasi di tranquillità dai panorami meravigliosi. I festaioli, inoltre, potranno assecondare il loro desiderio di fare baldoria partecipando ai party di chiusura dei locali più in voga delle diverse isole. Insomma, le Baleari sono la scelta perfetta per coloro che vogliono mixare relax e divertimento senza rinunciare alla tintarella e ai bagni.

Leggi anche Michelle Hunziker in vacanza in Sardegna: quanto costa il resort con idromassaggio vista mare

Ibiza

Tenerife

Una buona alternativa alle isole Baleari sono le Canarie, soprattutto Tenerife, dove i prezzi di alcuni resort di lusso cominciano a scendere con l'inizio dell'autunno. Qui il sole continua a essere caldo anche a dicembre, dunque si possono trascorrere intere giornate in spiaggia tra aperitivi, abbronzatura e tuffi. Cosa fare se ci si vuole concedere una avventura fuori dal comune? Si può fare trekking sul Monte Teide, il vulcano centrale dell'isola con campi di lava simili a luna.

Tenerife

Andalusia

A essere molto calda in autunno è anche l'Andalusia: le temperature continuano a essere alte anche a ottobre ma, trattandosi di un caldo secco, non risulta eccessivamente pesante e faticoso trascorrere le giornate a esplorare i luoghi più belli della regione. Sebbene non abbia mare e spiagge, è un vero e proprio paradiso per gli escursionisti. Si può visitate il Palazzo dell'Alhambra a Granada, si può organizzare una passeggiata tra le colline soleggiata della Sierra Nevada o semplicemente fare un'escursione tra i numerosi frutteti, ruscelli e boschi che sorgono ai margini delle città più famose della zona.

Andalucia

Sicilia

Ad agosto le temperature in Sicilia raggiungono picchi di oltre 40 gradi, dunque molto spesso risulta davvero difficile rimanere al sole nelle ore di punta. A ottobre il caldo dell'isola diventa decisamente più vivibile, dunque è l'ideale per organizzare un viaggio "esotico" in pieno autunno. Si possono visitare le spiagge bianche di San Vito Lo Capo, i siti storici come la Valle dei Templi o semplicemente ci si può concedere una cena gustosa a base di arancini, panelle sfincioni, granita, cannoli e brioches col gelato.

Sicilia

Costa Azzurra

Anche in Francia c'è una zona che continua a essere calda anche in autunno: si tratta della Costa Azzurra, da Nizza a Cannes, fino ad arrivare ad Antibes. In questo periodo dell'anno le spiagge continuano a essere soleggiate ma non sono più affollate come in estate, dunque ci si può godere una giornata al mare in totale tranquillità, magari facendo visita ad alcune delle strutture balneari più glamour della zona, i cui prezzi sono decisamente più bassi rispetto all'alta stagione. Cosa fare nei dintorni? Una gita a Grasse, nota per la storica industria della profumeria, patrimonio celebrato nel Musée International de la Parfumerie, o una escursione a St Paul de Vence sulla cima delle Alpi Marittime.

Cannes

Corfù

Chi è alla ricerca di temperature praticamente estive può volare a Corfù, dove i 25 gradi sono la norma nel mese di ottobre. Sull'isola non ci sono solo spiagge meravigliose ma anche siti storici molto suggestivi, dal Palazzo Achilleion a Gastouri alla Cattedrale di San Spiridone. Come se non bastasse, le osterie tipicamente greche servono ogni tipo di delizia del luogo, dettaglio capace di rendere la vacanza autunnale ancora più piacevole.

Corfù

Lago di Garda

Una buona alternativa al mare potrebbe essere il lago, per la precisione il Lago di Garda in Veneto. A ottobre i villaggi e i vigneti che lo circondano sono molto più tranquilli, dando ai viaggiatori la possibilità di rigenerarsi senza rinunciare alle gite in barca. Da qui si può partire alla volta di Torbole, di Sirmione o di Bardolino, esplorando luoghi meravigliosi, tutti che sanno sulle acque verde-blu del lago. Le temperature? Di mattina toccano i 19 gradi, mentre di sera scendono in modo considerevole.

Lago di Garda

Malta

Tra le mete di mare più belle, vicine ed economiche da visitare in autunno c'è anche Malta, isola che vanta ben 3mila ore di sole ogni anno. Ha spiagge per ogni tipo di gusto ed esigenza, da quelle dorate della baia di Mellieha alla baia di St Peter's Pool dove è possibile fare snorkeling, fino ad arrivare alle acque della meravigliosa isola di Gozo. La capitale La Valletta, inoltre, è un sito UNESCO ricco di storie e leggende molto interessanti, tra le sue strade labirintiche ci si può perdere piacevolmente, magari andando alla ricerca di un ristorantino romantico.