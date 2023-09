Una sfera argentata nel mare: dove si trova il ristorante con un livello subacqueo Il locale è raggiungibile solo in barca e si trova all’interno di una struttura argentata che si inserisce perfettamente nel panorama. La proposta culinaria è attenta alla sostenibilità e porta in tavola specialità locali.

A cura di Annachiara Gaggino

Il Salmon Eye, la struttura che ospita il ristorante Iris

C'è un luogo, raggiungibile solo in barca, dove è possibile cenare ammirando un paesaggio unico. Chi vuole vivere l'esperienza di cenare in un fiordo norvegese può provare Iris, il ristorante nella contea di Vestland, che accoglie un massimo di 24 ospiti che, dopo una gita in barca, potranno assaporare un pasto di 18 portate, godendo di una vista panoramica su ghiacciai e montagne.

Il paesaggio attorno al ristorante

Dove si trova Iris, il ristorante galleggiante

Il locale si trova nel fiordo di Hardanger, all'interno del Salmon Eye, una struttura che nasce come centro culturale galleggiante che ha l'obiettivo di sensibilizzare sul tema della acquacoltura della pesca dei salmoni. Progettato da Kvorning Design è diventato un luogo simbolo della pesca sostenibile, oltre ad essere una delle installazioni artistiche accessibili più grandi del mondo. La sua caratteristica forma ellissoidale a doppia curvatura si estende su quattro livelli, di cui uno sott'acqua, e ha un peso totale di 1256 tonnellate.

Gli interni del ristorante Iris

Le proposte culinarie di Iris

Nella cucina di Iris c'è Anika Madsen, una chef danese curiosa, sempre alla ricerca di nuovi ingredienti e molto impegnata sul lato sostenibile della cucina. Madsen propone piatti realizzati con prodotti locali, che vanno dai ricci ad alcune tipologie di alghe per arrivare allargarsi a quelli regionali come la selvaggina e il sidro. La chef ha gestito la cucina del ristorante Fasangården di Copenaghen dopo aver lavorato nello stellato Formel B. Come capo chef di Iris, porta in tavola piatti che trasmettono messaggi sulle sfide del sistema alimentare globale.