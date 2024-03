Una notte in biblioteca: l’esperienza nella stanza segreta della Cattedrale di St Paul La lettura è la vostra più grande passione? Questa esperienza fa al caso vostro: Airbnb ha aperto le porte della Cattedrale di St Paul a Londra, dando a pochi fortunati la possibilità di dormire nella sua biblioteca segreta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Leggere è la vostra più grande passione e siete alla ricerca di un'esperienza letteraria davvero unica? Dimenticate le solite maxi librerie impolverate o le noiose letture di gruppo, vi basterà volare a Londra per ritrovarvi in un luogo davvero unico e soprattutto "misterioso". La piattaforma Airbnb ha deciso di aprire per una notte la Cattedrale di St Paul, offrendo ai visitatori la possibilità di entrare nella sua biblioteca segreta dove vengono conservati alcuni libri non ancora pubblicati della leggendaria casa editrice Penguin Random House US. Ecco come fare e quanto costa prendere parte a questa esperienza davvero singolare, perfetta per i "topi da biblioteca".

La biblioteca segreta nella Cattedrale di Londra

La Cattedrale di St Paul a Londra è tra i luoghi storici più visitati al mondo ma la cosa che in pochi sanno è che al suo interno nasconde una enorme biblioteca segreta (che è stata recentemente ristrutturata). Si tratta di un luogo che farà impazzire gli amanti della lettura e della letteratura, visto che al suo interno conserva oltre 22.000 volumi, dai grandi classici ad alcuni inediti di Holly Jackson, Kevin Kwan e John Grisham1 (che verranno presto pubblicati dalla casa editrice Penguin Random House US). Cosa si farà durante l'esperienza proposta da Airbnb? Si entrerà nella cattedrale dalla porta del Decano, si percorrerà la scala a spirale progettata dall’architetto inglese Sir Christopher Wren oltre 300 anni fa e infine si entrerà nella biblioteca, nella quale si trascorrerà anche la notte.

La Cattedrale di St Paul a Londra

Quanto costa dormire per una notta nella Cattedrale di St Paul

Era dalla Seconda Guerra Mondiale che non si pernottava all'interno della struttura, ovvero da quando i vigili del fuoco vennero incaricati di proteggere l'edificio. Gli ospiti trascorreranno la giornata a sfogliare i libri che hanno fatto storia, a leggere le anteprime non ancora disponibili sul mercato e a visitare la sala lettura, le nicchie e le aree principali di un luogo solitamente non aperto al pubblico. In serata verrà servita una cena in un ristorante vicino, si andrà a dormire in una camera da letto allestita nella biblioteca, mentre la mattina successiva si salirà sulla spettacolare cupola, dove ci si perderà di fronte l'iconico panorama londinese. A tutti, inoltre, verrà consegnato un piccolo regalo: una copia autografata dei romanzi della Penguin Random House US non ancora pubblicati. Quando e come accedere all'esperienza? Il soggiorno di una notte si terrà venerdì 15 marzo al prezzo di sole 7 sterline a testa con colazione e cena incluse.

La biblioteca segreta a St Paul