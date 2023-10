Un treno dell’800 che attraversa una foresta: l’avventura per chi sogna di viaggiare nel tempo Salendo a bordo del The Skunk si viene trasportati in un’atmosfera ottocentesca. Ecco dove si trova il treno d’epoca immerso nella natura.

I treni d'epoca possiedo un fascino tutto loro. Seduti dentro ai vagoni finemente decorati la mente viene cullata dal lento e cadenzato rumore metallico delle ruote sui binari, che non ha niente a che vedere con quello prodotto dai treni di oggi. Basta poco per immergersi in quell'atmosfera romantica e lasciarsi trasportare in un altro periodo storico. Un viaggio così è possibile. Infatti, c'è un treno d'altri tempi che percorre un suggestivo tratto immerso in una foresta di sequoie giganti. Salite a bordo del The Skunk, e ascoltate il fischio del vapore, prossima stazione: Ottocento.

Dove si può iniziare il viaggio nel tempo

Questa caratteristica esperienza si può fare negli Stati Uniti, in California, ma per salire a bordo del "treno del tempo" bisogna addentrarsi nelle sue cittadine meno conosciute. Né Los Angeles né San Francisco, quindi, la stazione si trova nella contea di Mendocino, situata nella California settentrionale lungo la costa del Pacifico.

La zona è conosciuta principalmente per l'omonima città dove è stata girata La signora in giallo, ma oltre ad essere la scena del crimine dei numerosi delitti della serie tv, è anche il luogo dove si snoda questa suggestiva ferrovia. Il The Skunk parte dalla stazione di Fort Bragg, un piccolo paese famoso per la glass beach, una spiaggia dai particolari sassolini di vetro, da cui ci si può immergere in un'atmosfera d'altri tempi e avventurarsi sui binari del 1885 che proseguono lungo il Pudding Creek. Il treno parte dalla stazione di Fort Bragg il venerdì e il sabato alle 18.30 ed è attivo tutto l'anno. Il costo del biglietto è di 49,95 dollari (pari a 47,4 euro, al cambio di oggi) andata e ritorno.

Il bar segreto alla fine del viaggio

L'avventura, però, non si conclude così. Salendo sul treno, infatti, è possibile anche raggiungere un bar nascosto nella foresta e raggiungibile solo in treno. Il locale si chiama Glen Blair Bar, inaugurato nel 2022, è la meta di moltissimi avventurieri che voglio sorseggiare un drink immersi in una scenografia fuori dal comune. Una destinazione che vale un viaggio già spettacolare da solo, si arriva in una struttura in legno tipicamente americana decorata da luci che rendono l'atmosfera fatata.