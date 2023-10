Sagrada Familia, finiti i lavori dopo 140 anni: quando sarà completata la chiesa di Gaudì Stanno per concludersi dopo due secoli i lavori di costruzione della Sagrada Familia: diventerà l’edificio più alto del mondo.

La Sagrada Familia a Barcellona

Dopo più di un secolo d'attesa ci siamo: i lavori di completamento della Sagrada Familia, l'imponente cattedrale di Barcellona, stanno per concludersi. L'imponente opera architettonica è stata progettata, tra gli altri, dall'architetto Antoni Gaudì, che subentrò a lavori già in corso nel 1882: Gaudì ne ridisegnò completamente il prospetto passando da neogotico a liberty. Si stima che nel 2026 sarà terminata la sesta e ultima torre centrale: dunque, la costruzione verrà terminata 144 anni dopo la posa della prima pietra.

La cattedrale disegnata da Gaudì

A novembre l'illuminazione delle quattro torri della chiesa catalana

La novità degli ultimi giorni riguarda un'ulteriore passo in avanti verso la conclusione dei lavori: è stata infatti posizionata sulla torre dedicata all'Evangelista Matteo l'ultima scultura mancante. In più, la torre di Giovanni Evangelista è stata ultimata con la posa di una statua a forma di aquila. Nell'annunciare queste novità, la pagina ufficiale della Sagrada Familia ha reso noto che il 12 novembre si terrà una messa inaugurale nella cattedrale: per l'occasione verranno illuminate le quattro torri dedicate ai quattro Evangelisti.

Un dettaglio di una delle facciate della Sagrada Familia

La Sagrada Familia, sito Patrimonio dell'Umanità Unesco, è stata consacrata, pur non essendo ancora pronta, nel 2010 da Papa Benedetto XVI, come si è soliti fare per i progetti architettonici che sono in costruzione ormai da decenni o secoli. Il disegno iniziale dell'architetto catalano, infatti, prevedeva una struttura monumentale: 18 torri, che simboleggiavano, rispettivamente, i 12 apostoli, i quattro evangelisti, la Vergine Maria e Gesù.

Il gioco di luci creato lungo la navata centrale

Quanto manca alla fine dei lavori della Sagrada Familia

Come detto, manca una sola torre per segnare la fine di un cantiere, quello della cattedrale catalana, che è stato avviato due secoli fa: la torre rimanente, che rappresenta Gesù Cristo, sarà alta 172 metri e sarà sormontata da una croce. Ma perché uno degli edifici più noti al mondo ha impiegato così tanti decenni per essere concluso?

Veduta esterna della chiesa

I lavori partirono a rilento e quando Gaudì morì, nel 1926, i lavori, si è stimato, erano solo al 10/15% del completamento totale. I lavori poi subirono diverse interruzioni durante gli anni Trenta a causa dello scoppio della Guerra Civile spagnola: nel Novecento, poi, furono necessarie diverse rimodulazioni del progetto iniziali. La cosa che in pochi sanno è che fino al 2019, quando il Comune intervenne per rilasciare una licenza edilizia, i lavori erano di fatto portati avanti illegalmente perché privi di autorizzazione. Non ci resta, dunque, che aspettare il 2026 per vedere il capolavoro modernista terminati: solo allora la Sagrada Familia diventerà l'edificio più alto al mondo.