Unesco, i nuovi luoghi e monumenti dichiarati patrimonio dell’umanità (uno è in Italia) Il Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO ha iscritto 41 nuovi siti nell’elenco, tra siti culturali e naturali: uno si trova in Italia.

A cura di Giusy Dente

Carso Evaporitico e Grotte dell’Appennino Settentrionale: Condotto della grotta Cà Castellina, Ph. Graziano Agolini

L'UNESCO ha ampliato la sua lista di siti protetti: sono luoghi, in tutto il mondo, ritenuti di eccezionale valore universale e dunque da preservare e tutelare, affinché si possa continuare a godere della loro bellezza. Le new entry sono state stabilite nel corso di alcune consultazioni a Riyadh, in Arabia Saudita: il Comitato del Patrimonio si è riunito votando le candidature di Asia, Europa, Medio Oriente, Africa e America. Sono tutti luoghi di eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale.

La new entry italiana

L'Italia ha nell'elenco dei patrimoni mondiali 58 siti. Due anni fa sono entrati in lista anche i portici di Bologna. Ora l'UNESCO ha iscritto anche il "Carsismo nelle evaporiti e grotte dell’Appennino Settentrionale", come sito naturale. È un bene seriale, composto da 7 siti nell’Appennino settentrionale. Si tratta di grotte dislocate tra le Province di Reggio Emilia, Ravenna, Rimini e Bologna: i Gessi triassici dell’Alta Valle Secchia, i Gessi della Bassa Collina Reggiana, i Gessi di Zola Predosa, i Gessi Bolognesi, la Vena del Gesso Romagnola, le Evaporiti di San Leo e i Gessi di Onferno. In totale sono di 100 Km di grotte, alcune anche a 265 metri sotto la superficie: significative testimonianze dei principali periodi dell’evoluzione della Terra, dei processi geologici in corso.

Carso Evaporitico e Grotte dell’Appennino Settentrionale: i "mammelloni", Ph. Graziano Agolini

I nuovi patrimoni Unesco in Europa

Tra siti naturali e culturali, sono 41 in totale i nuovi patrimoni nominati dall'UNESCO. In Europa hanno ottenuto il riconoscimento la Maison Carré e la Martinica Settentrionale (Francia), le fortezze vichinghe (Danimarca), l'area ebraica di Erfurt (Germania), l'antica Città di Kuldīga (Lettonia), Kaunas (in Lituania), Žatec e il Paesaggio del luppolo di Saaz (Repubblica Ceca), i siti preistorici di Minorca (Spagna), gli osservatori astronomici dell’Università federale di Kazan (Russia).

Veduta della Maison Carrée, Ph. Dominique Marck

I nuovi siti UNESCO nel mondo

Tra i nuovi siti UNESCO in Medio Oriente spicca Gordio, in Turchia: è un eccezionale sito archeologico, un antico insediamento stratificato comprendente i resti dell’antica capitale della Frigia, un regno indipendente dell’età del ferro. È un luogo prezioso e ricco di reperti: gli scavi hanno portato alla luce testimonianze sulla cultura e l'economia frigia.

Per quanto riguarda l'Asia, la Cina vede l’ingresso del paesaggio culturale delle antiche foreste di tè del monte Jingmai a Pu’er. Quest’area è dedicata alla produzione del tè e comprende villaggi tradizionali circondati da antiche foreste e piantagioni di tè.

Vecchia foresta del tè di Dapingzhang, Ph. Chen Yaohua

In Africa abbiamo il massiccio forestale di Odzala-Kokoua, nella Repubblica del Congo: è un luogo di vitale importanza per gli elefanti delle foreste dell'Africa centrale, famoso perché ospita esemplari diversi.

Per finire, una new entry in America è il parco nazionale archeologico di Tak’alik Ab’aj: vanta una storia lunga 1700 anni e racconta la transizione dalla civiltà Olmeca alla cultura Maya.

Veduta aerea di elefanti a Longo Bai, Ph. Marcus Westberg

