video suggerito

Quanto costa la medaglia d’oro olimpica (che in realtà non è fatta d’oro) Vincere una medaglia d’oro non ha prezzo, non si può quantificare questa soddisfazione per un atleta: ma il prezzo dell’oggetto in sé invece sì. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una medaglia d'oro non ha prezzo, se la mettiamo sul piano emozionale: è il traguardo di una vita, la realizzazione del sogno più grande per un atleta, trattandosi pur sempre della più prestigiosa e antica tra le competizioni sportive di livello mondiale. Eppure, se la mettiamo sul piano prettamente materiale, quantificarne il valore è possibile.

Quanto valgono le medaglie alle Olimpiadi

Non si può misurare né quantificare la gioia che prova un atleta nel momento in cui gli mettono al collo la tanto agognata medaglia d'oro, alle Olimpiadi. A Parigi 2024, l'edizione dei Giochi in corso, l'Italia si sta facendo valere. Sono tantissimi a essere saliti sul podio e per il momento il nostro Paese è nella top 10 del medagliere olimpico, con un totale di 30 medaglie fino a questo momento tra oro, argento e bronzo. Il prezzo dell'oggetto dipende, ovviamente, dal prezzo dei materiali.

Gregorio Paltrinieri, medaglia d'argento nei 1500 mt stile libero di nuoto a Parigi 2024

Nello specifico, si fa riferimento al prezzo a spot dell'oro, dell'argento e del ferro la mattina del 24 luglio. Il costo di una medaglia d'oro olimpica del 2024 è di circa 950 dollari, poco meno di 900 euro. È il valore più alto di sempre nella storia dei Giochi moderni e questo è dovuto principalmente ai prezzi record raggiunti dall'oro. Fino a questo momento il record lo avevano conservato le Olimpiadi di Londra 2012, con 708 dollari. Quando si determina il valore intrinseco della medaglia olimpica, il design in genere non viene considerato. Tuttavia, per queste medaglie, il discorso è leggermente diverso, visto che sono state progettate dalla storica casa di alta gioielleria francese Chaumet (la prima nella storia dei Giochi olimpici e paralimpici a disegnarle).

Leggi anche Sofia Raffaeli è la perfezione fatta ginnasta: il debutto alle Olimpiadi è un trionfo di eleganza

Sara Errani e Jasmine Paolini, medaglia d'oro nel doppio a Parigi 2024

Tutte le medaglie sono larghe 85 millimetri e spesse 9,2 millimetri. Quella d'oro pesa 529 grammi e in realtà non è fatta davvero di solo oro: più del 95,4% della medaglia è fatta di argento (505 grammi). Solo 6 grammi sono costituiti da oro puro, che fa da placcatura esterna per la medaglia; i restanti 18 grammi circa sono costituiti da ferro. Se fosse fatta esclusivamente di oro puro, il suo valore salirebbe all'incirca ai 41.000 dollari. L'ultima volta che sono state presentate medaglie d'oro puro è stato nel lontano 1912. Al centro della medaglia d'oro di Parigi 2024 c'è una placca esagonale di ferro, ma non è ferro comune.

Alberta Santuccio con medaglia d’oro conquistata alle Olimpiadi di Parigi 2024

È addirittura il ferro della Torre Eiffel, il simbolo universalmente riconosciuto di Parigi e della Francia, spogliato della sua vernice marrone. Il metallo proviene da sezioni del monumento che furono rimosse per lavori di restauro dell'ascensore nel XX secolo. Dal blocco di ferro centrale si diramano dei raggi, che evocano la radiosità della nazione che ospita i Giochi: "Questa radiosità è accentuata dalla sfaccettatura delle medaglie, progettata per riflettere la luce ed evocare il soprannome della capitale francese, la Città della luce. Allo stesso tempo, conferisce una brillantezza speciale agli atleti che indosseranno le medaglie al collo" ha affermato Chaumet.

Mattia Furlani, medaglia di bronzo nel salto in lungo a Parigi 2024

La medaglia d'argento pesa 525 grammi, di cui 507 grammi in argento e 18 grammi in ferro. Il suo valore (sempre basato sul prezzo spot dell'argento del 24 luglio) è di circa 486 dollari ossia 444 euro. Infine la medaglia di bronzo pesa 455 grammi ed è composta da 415,15 grammi di rame, 21,85 grammi di zinco e 18 grammi di ferro. Il suo valore sul podio è di soli 13 dollari, appena 11 euro.