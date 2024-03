Quali sono i piatti più piccanti al mondo: tra questi c’è anche una ricetta italiana I piatti più piccanti da assaggiare secondo Cnn Travel provengono da varie parti del mondo. Tra questi ce n’è uno italiano: ecco qual è. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

I piatti piccanti fanno parte della tradizione italiana e non solo. In vari Paesi del mondo le spezie e soprattutto il peperoncino sono ingredienti fondamentali nella cultura gastronomica locale. Cnn Travel ha raggruppato in una lista i piatti più piccanti al mondo, quasi tutti hanno un comune ingrediente il peperoncino. Tra i più piccanti in assoluto c'è lo Scotch Bonnet, il serrano, il Chiltepin Amarillo e i grani di pepe di Sichuan.

Quali sono i migliori piatti piccanti al mondo

Dalla Nigeria alla Cina ogni Paese ha un piatto piccante che si differenzia dal resto del mondo. Tra le ricette segnalate appare la zuppa Egusi, tipica della Nigeria, l'hot pot cinese del Sichuan, la pancetta brasata del presidente Mao, ancora in Cina, e il Som Tom della Thailandia. La Cnn nomina poi tra i piatti più piccanti da assaggiare almeno una volta nella vita il pollo piri-piri, tipico in Mozambico e Angola, le Buffalo Wings statunitensi e la ricetta messicana dell'aguachiles di gamberi, infine in classifica c'è anche il Dakdoritang del South Korea.

Le Buffalo Wings

Tra quelli menzionati dalla Cnn Travel ci sono due piatti della tradizione europea: uno di questi viene dall'Inghilterra. La pietanza piccante inglese che il quotidiano statunitense suggerisce di provare è il Phaal Curry, che si mangia prevalentemente a Birmingham in Inghilterra. Com'è possibile intuire si tratta di un piatto che viene dalla contaminazione gastronomica con un altro Paese, in questo caso il Bangladesh. Questo curry britannico-asiatico a base di pomodoro è considerato uno dei curry più piccanti del mondo. Perché? Semplice: qui dentro troviamo 10 tipi diversi di peperoni, tra cui il peperoncino e il bhut jolokia, noto anche come peperone fantasma che è uno dei peperoni più piccanti al mondo. Non per deboli di stomaco. L'altro piatto europeo menzionato nella lista è un piatto della nostra tradizione. Qual è il piatto piccante italiano da assaggiare assolutamente?

Il Phaal Curry

Il piatto piccante italiano da provare

Non pensate a chissà quale pietanza elaborata. Il piatto piccante italiano da assaggiare secondo la Cnn è la pasta all'arrabbiata. Le penne all'arrabbiata, o Angry penne come le chiamano gli americani, sono celebri in tutto il mondo, non solo per il loro nome piuttosto simpatico per i turisti stranieri ma anche per via del loro "sugo infuocato" come l'ha definito la Cnn. Si chiama così perché il peperoncino rende il sugo arrabbiato, insieme all'aglio e al pomodoro. Anche con i piatti più impegnativi il nostro Paese non manca mai di essere menzionato.

Le penne all'arrabbiata