Qual è la città più fredda del mondo, dove per affrontare i -71° servono dieci strati di vestiti

Nella città più fredda del mondo si arriva a temperature da record di -64° e per affrontarle è necessario indossare 10 strati di vestiti: ecco qual è e dove si trova.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

L'inverno 2025 è ufficialmente cominciato e con lui stanno arrivando anche le giornate davvero fredde. Nonostante la pioggia e il vento rendano spesso le temperature molto rigide, in Italia si arriva sotto gli zero gradi centigradi solo per periodi molto limitati. La stessa cosa non si può dire per la città che si è guadagnata il titolo di "più fredda al mondo", dove vengono registrati record di -71° e le persone sono costrette a indossare 10 strati di vestiti per uscire: ecco dove si trova.

La città siberiana con il freddo da record

Si chiama Yakutsk, si trova in Siberia, Russia, e viene definita la città più fredda del mondo. Durante i mesi invernali conta pochissime ore di luce, arrivando al picco più basso a gennaio, dove è giorno solo per 4 ore. Qui in media qui si registrano i -45°C ma il 5 febbraio 1891 è stato raggiunto il record di -71 °C, una temperatura davvero difficile da sostenere a lungo. La città conta 355.000 abitanti e tutti conducono una vita "normale". In molti lavorano "al caldo" nelle miniere di diamanti, quindi non sentono particolarmente il peso del gelo o dell'assenza di luce, mentre le scuole chiudono nel momento in cui le temperature diventano eccessivamente rigide.

I rimedi per affrontare il freddo

Come fanno i locali ad affrontare temperature tanto rigide? Come documentato da molti di loro sui social, devono avvolgersi in almeno 10 strati di vestiti che, come immaginabile, rendono i movimenti non poco confortevoli. Lasciano, inoltre, spesso le auto accese o coperte per evitare che si congelino. Per quanto riguarda l'alimentazione, invece, questa è a base principalmente di carne e pesce, visto che quasi nessun vegetale riesce a resistere al freddo. La YouTuber Kiun B., nata e cresciuta in Yakutia, racconta regolarmente online le dure condizioni in cui vive. Di recente, ad esempio, ha spiegato: "È assolutamente necessario indossare diversi strati di vestiti. Le ginocchia sono particolarmente soggette a congelarsi in un freddo così estremo. Non bisogna lasciare zone del corpo esposte, altrimenti rischiano di congelarsi". In quanti riuscirebbero a resistere in un luogo simile?

