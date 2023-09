Perché gli hotel stanno diventando più economici dei b&b Avete notato che gli hotel stanno diventando più economici dei b&b? Non si tratta di un caso ma di fenomeno dovuto ad alcuni cambiamenti imposti nel settore.

A cura di Valeria Paglionico

Viaggiare in giro per il mondo non è solo una passione, è una vera e propria necessità di fronte i ritmi super frenetici della normale quotidianità. Complice la sempre maggiore diffusione dei voli low-cost, quasi sempre si preferisce andare all'estero piuttosto che nel proprio paese, coscienti del fatto che ci si ritroverà a contatto con nuove culture e nuove usanze. La domanda che ci si pone in ogni occasione, però, è sempre la stessa: è meglio soggiornare in un hotel o in un b&b? Se fino a qualche tempo fa le strutture private erano l'ideale per coloro che intendono risparmiare, ora la situazione sta cominciando a capovolgersi e gli hotel stanno diventando sempre più economici.

Le differenze di prezzi tra hotel e b&b

Abbiamo sempre dato per scontato che andare in un b&b o in un appartamento messo in affitto da privati fosse più economico del tradizionale soggiorno in hotel, ora però le cose stanno cambiando. Il sito Which ha confrontato i prezzi di migliaia di hotel (esclusi quelli a 5 stelle) con quelli di Airbnb e il risultato è stato chiaro: praticamente in ogni parte del mondo, da Santorini a San Francisco, fino ad arrivare a Singapore e a Roma, in 38 casi su 50 nelle strutture private si paga un quinto in più (19%) rispetto agli alberghi tradizionali. Ciò significa che ogni viaggio agli ospiti potrebbe costare anche un centinaia di euro in più a notte.

Gli alberghi stanno diventando più economici?

Perché gli hotel sono spesso più economici

Il motivo per cui si sta verificando un fenomeno simile? Innanzitutto i portali online per cercare alloggi hanno cominciato a imporre delle commissioni agli host, cosa che non era assolutamente prevista fino a qualche anno fa. Questo significa che i proprietari degli appartamenti (che il più delle volte utilizzano quelle piattaforme per pubblicizzarsi, visto che in alternativa potrebbero essere trovati dagli ospiti solo in loco) hanno dovuto aumentare il prezzo proposto agli ospiti per rientrare nelle spese. Gli alberghi, invece, sebbene abbiano dei costi fissi enormi, hanno maggiore flessibilità quando si parla di tariffe. In base all'andamento delle prenotazioni, dunque, possono decidere di abbassare in itinere i prezzi proposti (soprattutto perché tenere la camera vuota costa di più rispetto allo "svenderla" all'ultimo momento).