Ostelli di lusso ma low cost: 7 strutture in Europa che sembrano hotel Alloggiare in un ostello ma con le comodità di un hotel di lusso: in tutta Europa sono moltissime le strutture low cost che forniscono servizi luxury.

credits pexels.com

Prenotare una camera in un ostello non è una scelta per tutti, ancora oggi sono moltissimi i preconcetti intorno a queste strutture. Si tratta di alloggi con caratteristiche precise: bagno, cucina, salotto e camere vengono condivise con gli altri ospiti. Da qui la ritrosia di molte persone a scegliere una sistemazione del genere, giudicata come un luogo potenzialmente sporco e caotico. Pochi, però, sanno che non solo c'è la possibilità di prenotare camere a uso singolo (a un prezzo leggermente maggiore) ma anche dell'esistenza di ostelli "luxury", economici e lussuosi allo stesso tempo. Da Berlino a Barcellona, ecco una lista di ostelli di lusso.

Casa Gracia a Barcellona

credits booking.com

Un ostello a circa 6 minuti a piedi dalla Pedrera di Gaudí e a 20 minuti dalla Sagrada Familia. Casa Gracia, oltre a una posizione perfetta, può vantare anche un ottimo ristorante, una biblioteca, una terrazza, spazi in cui rilassarsi, una sala da tè e camere accoglienti. C'è un'ala con alloggi misti e una solo femminile, il prezzo è a partire dai 40 euro. Il massimo del soggiorno è di un mese. Casa Gracia, tra le altre cose, offre anche corsi di yoga e tour di Barcellona.

Dream Hostel a Praga

credits praguedreamhostel.cz

Nel cuore di Praga, vicino ad attrazioni come l'Orologio Astronomico o il Museo Nazionale, c'è Dream Hotel. L'ostello è un connubio perfetto tra zone relax e zone di coworking. Il prezzo per una stanza, adatto a ogni tipo di tasca, è a partire dai 45 euro. La struttura fornisce colazione e cucina attrezzata, oltre a un giardino privato e a una terrazza.

The Passenger a Porto

credits booking.com

The Passenger Hostel, aperto nel 2017, si trova all'interno della stazione ferroviaria di São Bento. L'estetica della struttura unisce vintage e modernità, all'interno dell'ostello sono esposte alcune opere degli artisti portoghesi. Tra serate giochi e serate karaoke, per prenotare una stanza in un dormitorio si parte da un prezzo di circa 20 euro (che aumenta nel caso di stanza singola).

Woodah a Copenhagen

credits www.italian.hostelworld.com

Con un punteggio di 9,3 il Woodah Boutique Hostel vanta "una posizione perfetta, uno staff superbo e una pulizia fantastica". Si trova in uno delle zone più famose di Copenhagen, Vesterbro, vicinissimo alla stazione centrale (circa 5 min a piedi). Il piccolo ostello a condizione familiare è un punto di partenza perfetto per poter esplorare la città. Il costo della camere è a partire da 45 euro a notte.

Bunk Amsterdam ad Amsterdam

credits wearebunk.com

L'ostello Bunk ad Amsterdam è uno tra i più interessanti in Europa e non solo perché si trova all'interno di Santa Rita, una chiesa sconsacrata. Le stanze partono dai 40 euro ma, oltre al low cost, questa struttura è un mix tra una galleria d'arte e uno spazio di coworking. Fulcro di eventi culturali e provvisto di un ottimo ristorante, è una vera chicca per i viaggiatori.

Generator Hostel a Parigi

credits staygenerator.com

Il prezzo per una stanza parte da 78 euro. Il Generator Paris si trova a 15 minuti a piedi dalla Gare du Nord, la stazione centrale di Parigi, e vicina al parco Buttes-Chaumont e al canale Saint-Martin. Alle pareti dell'ostello sono appese opere d'arte che regalano un'atmosfera da film. All'ultimo piano, poi, c'è una terrazza con un panorama fantastico sul Sacro Cuore e su Montmartre.

Wallyard Concept a Berlino

hostelworld.com

Prima era una vecchia officina, ora è un ostello con stanze a partire da 15. Il Wallyard Concept Hostel, a Berlino, della vecchia struttura ha conservato il bar, la sala comune e la reception. Situato nel cuore della città permette di raggiungere tutte le principali attrazioni turistiche, dalla Porta di Brandeburgo al Giardino Zoologico. Gli ospiti hanno dato un punteggio di 9,7 alla posizione, alla pulizia e ai dipendenti.