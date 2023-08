Margot Robbie regala agli amici una vacanza di lusso: quanto costa la villa con chef privato e spa Per festeggiare il successo del film Barbie, l’attrice Margot Robbie ha portato in vacanza i 14 amici più cari in una villa immersa nel verde.

L'attrice Margot Robbie si gode il meritato successo del film Barbie, già campione d'incassi dopo un esordio record al botteghino. Secondo il Sun la protagonista del film non ha scelto un'isola caraibica o un viaggio esotico per rilassarsi, ma è rimasta in Inghilterra, regalando una vacanza all'insegna del relax ai suoi amici più cari. Lei e il marito Tom Ackerley, infatti, vivono a Londra: stando al tabloid, l'attrice ha affittato una villa immersa nel verde a poche ore dalla capitale con tanto di piscina riscaldata, vasche idromassaggio, spa e chef privato!

una stanza della Soho Farmhouse

La vacanza di lusso di Margot Robbie

Per ricaricare le batterie dopo il tour promozionale di Barbie, che l'ha portata in giro per il mondo, Margot Robbie ha scelto un'oasi di lusso a un paio d'ore di distanza da Londra. Si tratta della Soho Farmhouse nell'Oxfordshire: una specie di piccolo villaggio con un totale di 114 camere da letto, palestra, piscina, centro benessere, ristorante e ‘cocktail truck' per avere un open bar sempre a disposizione. La struttura mette a disposizione dei suoi clienti un'ampia selezione di attività all'aperto come l'equitazione, il tiro al piattello, o trattamenti di bellezza alla spa. Una fonte ha confermato al Sun che l'attrice ha affittato le cabine della struttura per 14 persone, cioé la sua cerchia di amici, molti dei quali lavorano nel settore cinematografico: un regalo generoso per festeggiare insieme il successo del film.

una foto delle camere della Soho Farmhouse

Quanto costa il soggiorno alla Soho Farmhouse

L'oasi immersa nella campagna inglese propone varie soluzioni ai propri ospiti: cabine in legno con accoglienti salotti e camini, o stanze matrimoniali con bagni privati arredati in stile cottagecore. I prezzi, però, sono top secret. Anzi: si può prenotare solo se si è membro dell'Oxfordshire. Gli abbonamenti partono da 166 sterline al mese (circa 190 euro) e garantisce ai membri l'accesso, su prenotazione, alla Soho Farmhouse e sconti in tutte le altre residenze Soho a Londra. Grazie alla fonte del Sun però sappiamo a quanto ammonta il conto di Margot Robbie: 50mila sterline, quasi 60mila euro!

