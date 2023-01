L’hotel degli hobbit esiste davvero: ecco dove si trova Esiste un hotel nel mondo dove le camere sono case hobbit costruite con materiali naturali e col minimo impatto ambientale.

A cura di Clara Salzano

L'immaginario dello scrittore britannico JRR Tolkien è riuscito negli anni a far sognare milioni di persone in tutto il mondo. In tanti hanno desiderato almeno una volta nella vita, dopo aver letto e visto Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, di vivere in una tipica casa della Terra di Mezzo, immerso nella natura di un paesaggio mozzafiato. C'è chi poi ha fatto di un sogno una vera e propria missione: Alberto Muñoz González è un imprenditore messicano che ha realizzato un autentico hotel degli Hobbit. Si chiama Hotel Tapasoli e si trova a Xilitla, in Messico.

Le case hobbit dell’hotel

Ci sono tanti motivi per visitare la città surrealista di Xilitla, dalla sua rigogliosa giungla messicana alle sue architetture. La città messicana si trova in una porzione montuosa della Huasteca, che incanta tutti con il suo paesaggio prodigioso. A queste meraviglie del posto si aggiunge adesso anche l'Hotel Tapasoli, un albergo fuori dall'ordinario dove le camere sono case in stile Hobbit. L'hotel offre sei tane sotterranee, per due e quattro persone, costruite avendo cura della sostenibilità delle risorse naturali, oltre a ricercare il minimo impatto sull'ambiente.

Il paesaggio dall’Hotel Tapasoli

Tutte le camere dell'Hotel Tapasoli sono state realizzate usando materiali naturali e nel rispetto dell'ambiente. Le costruzioni sono state progettate per valorizzare il paesaggio circostante in modo da consentire ai turisti di vivere appieno la cultura Huasteca. Alberto Muñoz González ha spiegato che voleva creare un albergo ecologico che diventasse un'attrazione a livello nazionale e internazionale. Il progetto è servito anche da volano allo sviluppo della comunità locale che è riuscita a far conoscere l'artigianato di Xilitla e i suoi prodotti regionali, giovando all'economia del posto. Una notte presso una delle case hobbit dell'Hotel Tapasoli costa 2.600 dollari per quattro persone.