In vacanza su un’isola deserta: quanto costa l’esperienza “selvaggia” sempre più richiesta Avete sempre sognato di andare in vacanza su un’isola deserta, lontani dallo stress e dal caos quotidiano? Da oggi è possibile: ecco tutto quello che c’è da sapere sui viaggi “selvaggi” sempre più richiesti.

A cura di Valeria Paglionico

Quante volte mentre eravate sommersi di lavoro, travolti dallo stress e dalle preoccupazioni della vita quotidiana, avete sognato di andare a vivere su un'isola deserta? C'è qualcuno che lo ha fatto davvero: si chiama Alvaro Cerezo ed è riuscito a trasformare uno stile di vita alla "Robinson Crusoe" in una vera e propria professione. Aveva solo 9 anni quando ha cominciato a darsi all'esplorazione delle spiagge "segrete" di Marbella, in Spagna, poi appena maggiorenne ha organizzato il primo viaggio su un'isola deserta nell'arcipelago di Andamane e Nicobare, in India. Dopo la laurea ha poi fondato Docastaway, un servizio che offre vacanze-fuga dalla confusione del mondo moderno.

Perché andare in vacanza su un'isola deserta?

Cosa offre l'azienda fondata da Alvaro Cerezo? Delle vacanze wild il cui obiettivo è creare un contatto diretto tra viaggiatori e natura, nonché una sorta di "prova di resistenza" alla solitudine e all'isolamento. I primi clienti dell'imprenditore sono stati gli amici, diventati "cavie" per delle esperienze in pieno stile Robinson Crusoe in isole remote e disabitate. Visto il successo dell'idea, risultata rilassante e rigenerante, ha poi espanso il business proponendo dei viaggi-avventura a pagamento pensati per coloro che non hanno paura di mettersi alla prova e che vogliono prendere drasticamente le distanze dallo stress moderno.

Una delle isole in Polinesia

Il dettaglio più complesso da definire? Le isole su cui organizzare le vacanze che, se da un lato devono essere completamente isolate, dall'altro devono garantire qualche forma di primo soccorso in caso di necessità. Dopo attente ricerche, le isole scelte sono state 6, si trovano tra Polinesia, Indonesia, Filippine e America Centrale: sono tutte lontane ma non troppo, godono di una incredibile privacy e sono dei veri e propri paradisi terrestri, basti pensare al fatto che vengono sempre ripulite dai detriti prima dell'arrivo dell'ospite, così da dare l'idea di essere "intatte".

Una delle isole di Docastaway

Le varie tipologie di viaggio disponibili

Quanto costa un'esperienza simile? I prezzi vanno dai 90 ai 380 euro a notte e il viaggio wild dura almeno una settimana. I clienti dovranno arrivare con mezzi propri all'aeroporto più vicino, da lì saranno portati con un motoscafo sull'isola deserta (il viaggio in mare dura circa 90 minuti) e verranno dotati di walkie-talkie o telefoni satellitari da usare in caso di incidenti. Naturalmente ci sono vari pacchetti disponibili: la modalità "Survival" prevede l'assenza di ogni agevolazione, al cliente vengono dati solo un machete, un accendino o un fucile subacqueo, mentre nella modalità "Comfort" si ha a disposizione cibo, acqua, riparo e altre necessità. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, la prima opzione è richiesta dal 40% dei viaggiatori, soprattutto imprenditori, studenti o multimilionari che vogliono mettersi alla prova. Quanto guadagna Cerezo? Non eccessivamente vista la rarità delle isole, fa tutto solo per assecondare la sua passione.