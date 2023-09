I luoghi delle fiabe Disney esistono davvero: dove si trovano e a cosa sono ispirati Disney compie 100 anni e per celebrare l’ambito traguardo ha aperto i suoi archivi, rivelando a quali luoghi reali si ispirano le location da sogno delle fiabe: ecco il risultato.

A cura di Valeria Paglionico

Le fiabe della Disney sono letteralmente intramontabili e, nonostante gli anni che passano, continuano a far sognare sia adulti che bambini in ogni parte del mondo. Che si tratti di cartoni, live action o film tradizionali, non importa, le storie prodotte dalla Walt Disney Company sono leggendarie e iconiche, tanto da aver lasciato un'impronta indelebile nella società contemporanea. Quest'anno la nota azienda cinematografica compie 100 anni e per l'occasione ha voluto fare un piccolo regalo ai fan: ha aperto i suo archivi e ha rivelato le location realmente esistenti che hanno ispirato i luoghi apparsi nei film. L'elenco conta 30 località in Europa, Medio Oriente e Africa e, analizzandone tutti i dettagli con un occhio critico, è possibile scovare le similitudini nelle pellicole.

Le location Disney esistono davvero

In occasione del centenario della Disney, l'azienda ha condotto un'interessante ricerca sui luoghi dei suoi film iconici: ha intervistato un campione di cittadini britannici, scoprendo che ben il 42% non sapeva che le location apparse nelle pellicole fossero ispirate a luoghi del mondo reale.

Non sorprende, dunque, che gli archivi siano stati aperti per darne una dimostrazione materiale. Le foto dei film sono state messe a confronto con quelle dei luoghi reali e il risultato è stato molto suggestivo: sono pochissime, infatti, le differenze tra le location vere e quelle di fantasia, dal castello de La Bella Addormentata al labirinto di Alice nel paese delle meraviglie, fino ad arrivare alla foresta di Biancaneve.

Dove si trova il castello da fiaba della Disney

Sono 30 le location Disney praticamente identiche a luoghi reali e, guardando le esclusive foto d'archivio, lo si nota fin dal primo sguardo.

Il castello de La Bella e la Bestia è ispirato alla roccaforte rinascimentale di Chambord, nel Centre-Val de Loire, in Francia, i paesaggi desertici de Il Re Leone si rifanno ai luoghi della Riserva Nazionale Masai Mara in Kenya, che fa parte del Parco Nazionale del Serengeti, il labirinto di Alice nel Paese delle Meraviglie lo si ritrova a Great Fosters, un maniero di epoca Tudor nel Surrey, mentre il castello di Frozen è a Hallstatt, in Austria.

Come non fare riferimento al simbolo della Disney, ovvero il fiabesco castello de La Bella Addormentata? Coloro che hanno viaggiato in Baviera sapranno bene che è possibile ritrovarlo nella realtà sulla Romantische Straße (Strada romantica), dove tra le vie sterrate sorge il meraviglioso Castello di Neuschwanstein.

Dal castello di Biancaneve alla foresta di Winnie the Pooh

Nella scena di apertura di Peter Pan, quando il protagonista vola sull'isola che non c'è, è invece possibile riconosce il Big Ben di Londra, mentre ne La Sirenetta compare un castello medievale molto simile alle architetture di Dubrovnik, in Croazia.

Dove si trova realmente il castello di Biancaneve? All'alcàzar di Segovia, in Spagna. In La Carica dei 101 ci sono diversi luoghi reali riprodotti in versione cartoon, dalla sede di lavoro di Crudelia De Mon, alias il grande magazzino Liberty London, al Regents Park, sempre a Londra, che fa da sfondo a molte scene con gli iconici cani.

Si potrebbe continuare con la cattedrale di St. Paul a Londra, sulle cui cime vola Mary Poppins, con la foresta di Ashdown che ha ispirato la casa di Winnie the Pooh, con il villaggio scozzese St. Abbs, il luogo riprodotto nel film Avengers: Endgame e trasformato nella residenza di Thor.

Insomma, i luoghi da fiaba delle storie firmate Disney esistono davvero e di certo saranno moltissimi coloro che cominceranno a organizzare dei viaggi "a tema" in giro per il mondo.