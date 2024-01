I Giganti della Sila, qual è il luogo più visitato della Calabria da vedere nel 2024 Nel 2023 c’è stato un boom di turisti nella riserva de I Giganti della Sila: più di 36.500 visitatori: il 10% in più rispetto al 2022. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Giganti della Sila

La Calabria chiude con un bilancio positivo il 2023, dal punto di vista del turismo. C'è stato un boom di turisti in un luogo in particolare, che ha attirato più di 36.500 visitatori: il 10% in più rispetto al 2022. Si tratta della riserva de I Giganti della Sila, nel Parco Nazionale: un maestoso bosco secolare donato in concessione al FAI nel 2016. È stata la meta prescelta soprattutto da persone provenienti dalle regioni vicine: Puglia, Campania e Sicilia in primis. Ma si è registrato anche un forte incremento di turisti provenienti dal nord Italia e dall'Europa, segno che il settore è in ripresa dopo l'emergenza Covid che ha fortemente rallentato e reso difficili gli spostamenti, soprattutto oltre i confini nazionali.

I Giganti della Sila, una destinazione tutta da scoprire

I Giganti della Sila sono alberi monumentali, sono i pini larici più antichi di tutta Europa (piantati nel Seicento dai Baroni Mollo): sono alti fino a 45 metri con tronco largo 2 metri. Nel bosco ultracentenario della Calabria ce ne sono oltre 60 esemplari. Proprio la riserva che li ospita si è aggiudicata un doppio record: nel 2023 è stata il luogo più visitato non solo nella rete dei Beni del FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, ma in tutta la Calabria (soprattutto nel periodo estivo).

L'altipiano silano è un territorio ricco di bellezze naturali e con un'offerta culturale molto curata, che l'hanno nel tempo reso un punto di riferimento del turismo regionale e nazionale. I risultati del 2023, difatti, parlano chiaro e confermano che si tratta di un'eccellenza del territorio. I Giganti della Sila è il primo e unico Bene del FAI in Calabria dal 2016, anno in cui il Parco Nazionale lo ha dato in concessione alla Fondazione. Quest'ultima da allora si è sempre molto impegnata per la sua valorizzazione, affinché le persone del posto e i turisti potessero coglierne le potenzialità sotto diversi aspetti.

C'è stato, per questo, un costante lavoro da parte dello staff, per fornire un'esperienza turistica di alto livello: la manutenzione, la gestione del back office, l'attività di promozione e informazione, l'esperienza di visita sul posto, l'organizzazione di eventi. Insomma, ogni aspetto è stato preso in considerazione. Il prossimo step sarà il lavoro di restauro del Casino Mollo, adiacente ai Giganti, donati dai Baroni Mollo nel 2016: la struttura risalente al 600 verrà restituita alla comunità, rendendo l'offerta culturale locale ancora più ampia e ricca.