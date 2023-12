I due borghi a mezz’ora da Milano inseriti tra “i più belli d’Italia” A pochi chilometri da Milano si trovano due paesi inseriti nella lista dell’associazione che promuove i piccoli paesi dallo “spiccato interesse storico e artistico”. Perfetti per una gita fuori porta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

L'abbazia di Morimondo

A soli 30 minuti dal centro storico di Milano si trovano due borghi che sono stati inseriti nella lista de "I borghi più belli d'Italia", che ha di recente aggiunto 7 nuovi comuni. L'associazione promuove i piccoli centri abitati con meno di 15.000 abitanti della penisola con uno "spiccato interesse storico o artistico", l'obiettivo è quello di raccontare l'Italia in tutta la sua bellezza, coinvolgendo anche realtà minori, spesso fuori dai radar turistici. Due di questi si trovano a pochi chilometri da Milano e sono raggiungibili in mezz'ora.

Morimondo, il borgo dall'Abbazia cistercense

Immerso nel verde del Parco Regionale della Valle del Ticino questo paese prende il nome dall'abbazia cistercense del luogo, che a sua volta lo prende da quella di Morimond a Digione. Costruita nel 1100 e restaurata di recente l'abbazia è una delle principali attrazioni del borgo che vi è costruito attorno. Altra peculiarità del paese sono le 14 cascine alcune delle quali derivano dalle grange fondate dai cistercensi, come Fallavecchia, Fiorentina, Monte Oliveto, Coronate, Basiano, Ticinello; altre sono diventate agriturismi con produzioni locali come cotechino, riso, carni bovine, come la cascina Lasso; altre ancora associano l’agricoltura alla cultura, ospitando nel fienile o nell’aia le proiezioni della rassegna itinerante “Cinema in cascina”.

Una villa di Cassinetta di Lugagnano

Cassinetta di Lugagnano, il borgo delle “ville di delizia”

Nato dall'unione di due borghi Casinetta e Lugagnano il paese si estende sulle due rive opposte del Naviglio Grande e collegati tra di loro da un ponte a schiena d’asino. Famoso per le “ville di delizia”, le residenze nobiliari estive sul Naviglio costruite nel ‘700, appartenute alle più importanti famiglie milanesi: Trivulzio, Visconti, Mantegazza, Castiglioni, Parravicini. Da vedere anche la chiesa di origine quattrocentesca, rimaneggiata nel Settecento, di Santa Maria Nascente e Sant’Antonio Abate.