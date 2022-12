I calciatori del Napoli in ritiro in Turchia: quanto costa il resort sul mare con tre campi da calcio Il Napoli è partito per la Turchia dove prenderà parte al Winter Football Series by Regnum in un resort di lusso con spa, varie piscine, un parco avventura e tre campi da calcio regolamentari.

A cura di Clara Salzano

Il Napoli in ritiro in Turchia

Dal 1 dicembre 2022 il Napoli è in ritiro sportivo in Turchia. Per 12 giorni gli Azzurri prenderanno parte alle Winter Football Series by Regnum che si svolgono ad Antalya. Con la squadra di calcio di Napoli ci saranno infatti anche altre società come l'Antalyaspor, con cui gli Azzurri faranno un'amichevole il 7 dicembre all'Antalya Arena, e il Crystal Palace con cui giocheranno l'11 dicembre al Regnum Carya, dove il Napoli soggiorna. Durante la permanenza del club in Turchia, i calciatori svolgeranno i propri allenamenti presso la struttura dove alloggiano. Vediamo i dettagli del loro resort sportivo.

Il Napoli al decollo

Il Napoli è in ritiro sportivo in Turchia e durante la permanenza prenderà parte ai Winter Football Series by Regnum. Si tratta di una serie di incontri amichevoli di squadre calcistiche che si stanno allenando nella stessa struttura sportiva. È il Regnum Carya ad ospitare i giocatori che hanno l'opportunità di allenarsi nel clima mite di Antalya con una serie di servizi professionali e di lusso di eccellenza.

Leggi anche Art Villas, il resort del Costa Rica con baccelli di lusso immersi nella giungla

Il Regnum

Il Regnum Carya Golf & Spa Resort è un hotel di lusso nella splendida località turistica di Belek, in provincia di Antalya. Il resort sportivo sorge a pochi metri dalle bellissime spiagge sabbiose della riviera turca, che si estendono per chilometri, bagnate da un mare turchese ed è famoso per ospitare squadre di calcio di fama mondiale, come il Real Madrid e il Chelsea FC.

Una delle piscine

Il Regnum Carya offre infatti ai propri ospiti non solo relax e servizi di lusso ma anche tre campi da calcio regolamentari, campo da golf, tennis, basket e beach volley.

La piscina

L'hotel del Napoli in Turchia comprende diversi edifici in cui alloggiare, comprese anche delle meravigliose ville private. Il resort è dotato di un lussuoso centro termale, varie piscine, un parco avventura Aquaworld e diversi eleganti ristoranti con cucine di tutto il mondo.

Il resort

Un soggiorno presso il Regnum Carya Golf & Spa Resort varia in base alla soluzione di alloggio scelta e i servizi compresi. Il costo per una notte nell'edificio principale dell'albergo parte dai 380 euro e può arrivare a costare anche più di 600 euro. Per le ville la trattativa di prezzo è invece riservata.