Groenlandia, il ghiaccio degli iceberg viene venduto e usato nei drink più lussuosi al mondo Siete stanchi dei soliti drink annacquati? Il segreto per mantenere intatto il sapore degli alcolici sembra essere usare il ghiaccio ricavato dagli iceberg della Groenlandia: ecco la start-up che propone l'originale prodotto.

A cura di Valeria Paglionico

Il ghiaccio non è un bene raro ed è facile crearlo anche di fronte un clima caldo e arido, basta semplicemente mettere dell'acqua nel congelatore. Una start-up della Groenladia sta però provando a trasformarlo in qualcosa di davvero esclusivo, in che modo? Prelevando il ghiaccio dagli iceberg. L'obiettivo è venderlo ai bar più lussuosi al mondo, così da farlo usare per la realizzazione di drink unici nel loro genere. Per quale motivo, però, un prodotto simile dovrebbe rivelarsi tanto desiderabile? A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si tratta solo di una questione pubblicitaria, il ghiaccio degli iceberg nasconde delle proprietà davvero uniche: ecco quali sono.

Le caratteristiche del ghiaccio degli iceberg

Si chiama Artic Ice ed è una società con sede a Nuuk, capitale della Groenlandia, finita di recente al centro dell'attenzione dei media. Il motivo è molto semplice: sta prelevando il ghiaccio dai ghiacciai artici a scopo di lucro, ovvero per esportarlo e venderlo all'estero ai bar più lussuosi e sofisticati al mondo. Per quale motivo un'azienda dovrebbe acquistare un prodotto simile? Innanzitutto il ghiaccio prelevato è rimasto compresso per oltre 100.000 anni, quindi non ha bolle e si scioglie molto più lentamente del ghiaccio tradizionale. Questo dettaglio si rivela essenziale nel momento in cui si vuole offrire ai clienti un drink freddo ma tutt'altro che diluito.

Il ghiaccio degli iceberg della Groenlandia viene usato nei drink

Perché il ghiaccio groenlandese è il più puro al mondo

Il ghiaccio in questione viene definito il più puro del mondo: viene prelevato da Nuup Kangerlua, il fiordo che circonda la capitale Nuuk, dunque da una calotta glaciale che non ha mai avuto contatto con il suolo o con sostanze inquinanti prodotte dalle attività umane. Successivamente il prodotto viene messo in enormi casse di plastica conservate in container refrigerati che vengono trasportati in Danimarca. Da lì raggiungono Dubai in nave e infine vengono venduti ai bar da un distributore locale. Il co-fondatore di Arctic Ice, Malik V Rasmussen, ha inoltre spiegato che l'obiettivo della sua start-up è anche quello di trovare una nuova fonte di guadagno per il suo paese, la Groenlandia, che da sempre fa affidamento solo alla pesca e al turismo per trarre profitto. L'azienda Arctic Ice, però, sta ricevendo non poche critiche per aver trasformato una preziosa caratteristica del mondo naturale in una merce.