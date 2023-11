Gli appartamenti più belli al mondo secondo gli ospiti di Airbnb: ecco le 5 destinazioni da sogno Gli ospiti di Airbnb hanno selezionati gli alloggi migliori tra i 7 milioni disponibili. C’è anche una meta italiana che si è conquistata il cuore dei viaggiatori di tutto il mondo.

A cura di Arianna Colzi

Dalla Californi a Londra, dal Giappone al Brasile, sono sempre di più le persone che scelgono la meta di un viaggio anche sulla base di alloggi molto particolari. Da oggi i viaggiatori di tutto il mondo potranno scambiarsi consigli e suggerimenti grazie alla sezione Amati dagli ospiti di Airbnb. Tra i 7 milioni di case disponibili sulla piattaforma, c'è anche un appartamento in Italia. Ecco quali sono le destinazioni più amate dagli utenti.

Atene, Grecia

Quali sono i 5 alloggi Airbnb più belli al mondo

Attico con vista Acropoli, Atene, Grecia

Nel centro di Atene si trova forse uno dei loft più belli del mondo. Le sue finestre a vetri consentono di esplorare la città con uno sguardo. Dal magnifico balcone si osservano i tetti della città e da una delle maxi vetrate si vede l'Acropoli che svetta in lontananza. Un'esperienza più che un semplice soggiorno.

Casa storica a Kōshū-shi, Giappone

Sotto la prefettura di Yamanashi, si trova la piccola località di Kōshū-shi in Giappone. Nella città immersa nel verde, si trova una vecchia casa tradizionale giapponese che vanta 200 anni di storia. L'architettura è tipica della metà dell'Ottocento e coincide con l'immaginario culturale del Giappone che ci hanno tramandato film e libri. Gli interni sono semplici e rustici, proprio come una qualsiasi casa di campagna. Il tutto è immerso nella natura incontaminata, a centinaia di kilometri dalle grandi metropoli come Tokyo.

Capanna ecologica a Mudgee, Australia

La Gawthorne's Hut (la capanna di Gawthorne) è un soggiorno ideale per coloro che vogliono fuggire davvero lontano dal caos delle metropoli. A Mudgee in Australia, nell'entroterra alle spalle della città di Sidney, sorge questa "capanna ecologica", un vero e proprio gioiello dell'architettura. Progettata da Cameron Anderson Architects, la capanna è realizzata in alluminio all’esterno e in legno all’interno. La cabin è totalmente autosufficiente: un rifugio ideale per arricchire il vostro viaggio in Australia.

Appartamento nella foresta tropicale, Brasile

A Ilhabela in Brasile c'è una piccola casa che permetterà di realizzare il sogno di molti: dormire nelle foreste tropicali in Sudamerica. La piccola isola di fronte a Sao Paolo è un piccolo scrigno dove la natura domina incontaminata. Questo alloggio a due piani vi permetterà di vivere una vacanza immersi tra la vegetazione e i piccoli corsi d'acqua, oltre a darvi la possibilità di viaggiare per l'isola e per le sue spiagge.

Open space a Montepulciano, Italia

La piazzetta non è solo un loft. L'open space che si trova tra le strade del Chianti, in Toscana, offre una vista mozzafiato sulle colline che circondano Montepulciano. In un tipico vicolo del borgo medievale, all'interno di una palazzina ristrutturata, questo appartamento dall'arredamento moderno si affaccia sui caratteristici paesaggi del Chianti. Un luogo appartato, fuori dal brusio del turismo, dove godersi un immancabile bicchiere di vino.