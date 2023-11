Dov’è stato girato il film di “Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente”, le location del prequel Il 14 novembre esce al cinema Hunger Games – La Ballata dell’usignolo e del serpente, prequel della trilogia. Ecco quali sono le location di uno dei film più attesi del 2023.

A cura di Arianna Colzi





I due protagonisti di Hunger Games – La ballata dell'usignolo e del serpente

Il prequel di Hunger Games, La ballata dell'usignolo e del serpente, esce oggi, martedì 14 novembre, nelle sale cinematografiche italiane. La trama non ha più a che fare con le avventure di Katniss Everdeen, Peta Mellark e Gale Hawthorne ma ha come protagonista il presidente Coriolanus Snow da giovane. Prima di diventare il tiranno di Panem, nazione in cui si tengono ogni anno gli Hunger Games, è stato il giovane mentore di una ragazza, Lucy Grey Baird, tributo proveniente dal povero Distretto 12. Insieme cercheranno di sopravvivere nei giochi più spietati di tutto il cinema. Ma dov'è stato girato il prequel più atteso dell'inverno 2023?

Tom Blyth nei panni di Coriolanus Snow

Le location di Hunger Games – La Ballata dell'usignolo e del serpente

Il film La Ballata dell'usignolo e del serpente, prequel della saga di Hunger Games, è stato girato a Breslavia, in Polonia, e a Berlino, in Germania. Le riprese sono iniziate a Breslavia, in Polonia, l'11 luglio 2022 e si sono concluse a Berlino, in Germania, il 5 novembre 2022. Il cuore della storia si sviluppa a Capitol City, capitale dello stato di Panem. Sempre a Capitol si trova il famigerato Anfiteatro di Capitol dove i tributi provenienti dai 12 distretti si presentano al pubblico e dove si esercitano prima dell'arena.

Una scena ambientata nell'Accademia in Campidoglio

In Germania, le località più coinvolte nelle riprese sono state Berlino, Lipsia e la regione nord occidentale della Renania Settentrionale-Vestfalia, la regione più popolosa della Germania. Il Völkerschlachtdenkmal (Monumento alla battaglia delle nazioni) di Lipsia è una delle location più utilizzate dalla produzione per riprodurre i luoghi di Panem. Il monumento, edificato nel 1813, è una delle più grandi opere architettoniche europee e fu costruito dopo la Battaglia delle nazioni del 1813, scontro durante il quale Napoleone venne sconfitto.

Una scena di Hunger Games girata in Germania

Francis Lawrence, regista del film nonché del primo capitolo della saga di Hunger Games, ha girato alcune scene del film anche all'Altes Museum di Berlino: qui sono state girate le scene ambientate nella Heavensbee Hall, visibile anche nel trailer. Quest'ultima è l'immensa sala d'ingresso che i personaggi varcano quando entrano nell'Accademia che si trova Campidoglio di Panem. Ad eccezione di alcune statue aggiunte all'esterno dell'edificio, l'aspetto è rimasto pressoché intatto anche in fase di postproduzione.

Lucy Gray Baird interpretata da Rachel Zeigler

L'Altes Museum di Berlino si trova sull'isola dei musei della capitale tedesca e ospita le collezioni antiche dei Musei statali di Berlino. Le altre scene ambientate in Campidoglio sono state girate nei quartieri più vivaci della capitale tedesca.

Tom Blynth e Viola Davis in "La ballata dell'usignolo e del serpente"

Le scene ambientate nell'ufficio-laboratorio della dottoressa Volumnia Gaul (interpretata da Viola Davis), la perfida scienziata temuta da Coriolanus Snow, sono state girate nel crematorio Baumschulenweg di Berlino: un edificio architettonico imponente che ben si sposa con il mood del personaggio. La dottoressa, infatti, nel suo laboratorio ha studiato metodi di tortura per i tributi nell'arena.

Una scena di Hunger Games

Proprio la Capitol Arena, l'anfiteatro in cui sono ambientati i giochi, è stata ricostruita nella Centennial Hall (Sala del Centenario) e si trova a Breslavia, in Polonia. Patrimonio Unesco dal 2006, l'edificio storico ospita eventi sportivi e concerti e, quando fu costruito nel 1913, era una delle strutture più vaste al mondo.