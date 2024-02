Dov’è stato girato “Bob Marley-One Love”: le location del film sul cantante reggae È uscito nelle sale italiane “Bob Marley-One Love”, film biografico sul musicista reggae. Tante scene sono state girate in Giamaica, dove il cantante è nato: ecco tutte le location del biopic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kingsley Ben-Adir interpreta Bob Marley

Bob Marley-One Love è il biopic sul musicista giamaicano uscito nelle sale italiane lo scorso 22 febbraio. Il film, prodotto, tra gli altri, da Brad Pitt, in collaborazione con la Famiglia Marley, racconta il periodo dell'affermazione sulla scena internazionale di Marley, dal 1976 al 1978, aggiungendo numerosi flashback che riguardano la sua infanzia e adolescente. Tra le location del film c'è la Giamaica, terra natale di Robert Nesta Marley, e la sua casa d'infanzia, diventata oggi un museo.

Una scena di Bob Marley – One love

Le scene girate in Giamaica di One Love

Le riprese del film si sono tenute a Londra nel dicembre 2022, per poi spostarsi in Giamaica all'inizio del 2023, dove si sono chiuse nel mese di aprile. Della meravigliosa isola di cui è originario Bob Marley, però, vengono mostrati solo pochi lati, sia sul piano del territorio che su quello culturale.

Una scena di Bob Marley-One Love

Una delle location che vediamo nel film sono le Dunn's River Falls: si tratta delle cascate più celebri della Giamaica che si gettano nel Mar dei Caraibi, lungo la spiaggia di Dunn's River. In questo magnifico luogo, caratterizzato da una natura rigogliosa, Bob Marley e gli amici fanno il bagno. Le cascate sono visitabili a piedi, immergendosi nella rigogliosa vegetazione per circa un'ora, un'ora e mezzo: il tempo necessario per la salita, comprese le necessarie pause e il tempo dedicato a qualche video o fotografia.

Dunn's River Falls

Dove si trova la casa di Bob Marley

In Bob Marley-One Love si vede la casa del cantante. In realtà, non si tratta della casa in cui realmente ha vissuto Bob Marley. Quella originale, infatti, si trova nella periferia della capitale Kingston: qui il musicista viveva con la famiglia e proprio qui iniziò a suonare fin da bambino. La casa, che si trova al 56 di Hope Road, è diventata anche la sede della casa discografica fondata dal cantante: l'indirizzo, inoltre, ha dato il nome a una celebre canzone intitolata proprio 56 Hope Road.

La casa di Bob Marley al 56 di Hope Road | Foto Bob Marley Museum

La casa di Bob Marley oggi è diventata un museo dedicato alla vita e all'opera del cantante, ricca di cimeli, come una sua camicia, una delle sue chitarre più amate e tanti ritagli di giornale che raccontano la sua carriera epica. Nel film, invece, la casa è stata ricostruita negli studi, anche se ci sono delle inquadrature che mostrano la vera casa di Marley da fuori, visto che il panorama non è cambiato molto dagli anni Settanta.

L'ingresso alla casa | Foto Bob Marley Museum