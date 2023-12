Dov’è stato girato “Berlino”: le location della serie spin off de “La Casa di Carta” Il 29 dicembre esce su Netflix “Berlino”, la serie tv su uno dei personaggi più amati de “La Casa di Carta”: ecco dov’è stato girato lo spin off. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Pedro Alonso interpreta Berlino

Berlino è tornato. Per gli orfani di uno dei personaggi più amati della Casa di Carta, ha debuttato su Netflix Berlino, lo spin-off di una delle serie tv più amate degli ultimi anni. Pedro Alonso torna a interpretare il ladro più edonista e amato della tv: questa volta, però, sarà affiancato da una nuova banda che lo accompagnerà in mirabolanti rapine in giro per il mondo. Tra i personaggi che impareremo ad amare in questi otto episodi troviamo Keila (Michelle Jenner) un genio dell’ingegneria elettronica e Damián (Tristán Ulloa), un professore filantropo che affianca Berlino in una rapina di gioielli da 44 milioni di euro.

Una scena di Berlino

Le location della serie Berlino

Berlino è stata girata in Europa, tra le principali città della Spagna e della Francia. Nei primi quattro episodi la serie Netflix racconta le avventure di Andrés de Fonollosa (vero nome di Berlino) nella meravigliosa Parigi. Il prequel segue il ladro più carismatico de La Casa di Carta che nella Città delle Luci inizia a preparare uno dei colpi più imponenti di sempre.

Parigi

Le scene girate a Montmartre

Tra le location utilizzate durante le riprese della serie tv troviamo il quartiere di Montmartre, situato su una delle colline di Parigi e da dove si può ammirare la città dall'alto. Il quartiere bohémien, diventato celebre durante la Belle Époque, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, è sormontato dalla Basilica del Sacro Cuore, uno dei monumenti più amati di Parigi. Il quartiere è stato fonte d'ispirazione per gli artisti che lo hanno animato durante i circa trent'anni della Belle Époque come i pittori impressionisti o cubisti del calibro di Pissarro, Toulouse-Lautrec, Steinlen, Van Gogh, Modigliani, Picasso. Tra gli scorci più noti di Montmartre troviamo anche la scalinata di Rue Foyatier, una delle strade più belle di Parigi che consente ai turisti di accedere alla Basilica sulla sommità della collina.

Il quartiere di Montmartre

Le scene girate lungo il Pont de Bir-Hakeim a Parigi

Tra le altre location di Parigi viste in Berlino troviamo la splendida Place Georges-Mulot, una piccola piazza collocata nel XV arrondissement a pochi passi dalla Tour Eiffel. Non mancano anche le scene girate lungo i celebri ponti di Parigi come il Pont de Bir-Hakeim. È uno dei ponti più "cinematografici" della città perché è stato ed è ancora oggi al centro di numerosi film di successo come Ultimo tango a Parigi, Munich, Inception, Dexter e molti altri. Si trova nel XVI arrondissement e deve il suo nome alla battaglia di Bir Hacheim, un conflitto che fu combattuto in Libia durante la Seconda Guerra Mondiale. Qui, le truppe francesi e inglesi furono costrette a ritirarsi dopo la sconfitta per mano dei nazisti.

Il Pont de Bir-Hakeim

Le scene girate a Madrid

Non potevamo mancare anche in Berlino le scene girate in Spagna, soprattutto a Madrid, già scelta per le cinque stagioni de La Casa di Carta. Tra i monumenti riconoscibili nelle ultime quattro puntate della serie troviamo il Palacio de Fomento, sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Il palazzo ottocentesco si trova nella centralissima Plaza del Emperador Carlos V, uno dei crocevia più importanti di Madrid, a pochi passi dal Paseo del Prado.

Il Palacio de Fomento