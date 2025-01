Dove si trova Villa Crespi e quanto costa mangiare nel ristorante stellato di Antonino Cannavacciuolo

video suggerito

Villa Crespi è il ristorante di Antonino Cannavacciuolo, giudice di Masterchef Italia. Nella dimora storica si trova il locale che vanta tre Stelle Michelin: quanto costa una cena nella splendida tenuta.

A cura di Arianna Colzi

Foto Instagram Villa Crespi

Antonino Cannavacciuolo è uno dei giudici di Masterchef Italia. Il cooking show giunto alle quattordicesima edizione vede lo chef campano tra le fila dei giudici sin dalla quinta stagione. Prima di Masterchef, però, lo chef era già uno dei nomi più noti del panorama culinario italiano, anche per il suo lavoro nella cucina di Villa Crespi, che sarà la location dell'episodio in esterna della puntata di giovedì 30 gennaio. Il ristorante, che a partire dal 2012 è entrato nel circuito Relais & Châteaux, ha ottenuto la terza stella Michelin: un record che condivide con altri 139 ristoranti al mondo. Antonino Cannavacciuolo è patron chef a partire dal 1999, quando ha rilevato la struttura sul lago d'Orta insieme alla moglie Cinzia Primatesta. Il ristorante stellato propone sia menù alla carta che due menù degustazione che si aggirano intorno ai 300 euro.

Foto Instagram Villa Crespi

Dove si trova Villa Crespi, il ristorante stellato di Antonino Cannavacciuolo

Il ristorante e albergo Villa Crespi prende il nome dall'omonima villa, un tempo nota come Villa Pia, una dimora storica situata nel comune di Orta San Giulio, in provincia di Novara, in Piemonte. Il comune si trova sull'isola di San Giulio in mezzo al lago d'Orta. La dimora storica, costruita nel 1879, prende il nome dall'imprenditore che l'ha fatta costruire, Cristoforo Benigno Crespi. La villa, però, prese inizialmente il nome di Villa Pia in onore della moglie di Crespi, Pia Travelli, che è ancora leggibile sul cancello laterale. Lo stile moresco della dimora prende ispirazione dai numerosi viaggi nei paesi mediorientali compiuti da Crespi. Dopo essere stata un centro spirituale per larga parte del Novecento, è stata trasformata in albergo per poi ospitare il ristorante stellato guidato Cannavacciuolo.

Uno scorcio su Villa Crespi e l'isola di San Giulio | Foto Villa Crespi

Quanto costa mangiare a Villa Crespi e cosa propone il menù

I menù di Villa Crespi rispecchiano l'essenza di un ristorante che vanta tre Stelle Michelin. La proposta enogastronomica si divide tra menù alla carta e due menù degustazione, vere e proprie esperienze nella visione culinaria di Antonino Cannavacciuolo. I due menù sono: Itinerario e Mettici l'anima. Il primo è composto da otto portate e costa 280 euro. A questo menù è possibile affiancare l'abbonamento di vini curato dal Sommelier. Il secondo, invece, costa 300 euro e prevede dieci portate: questo menù viene servito per tutto il tavolo mentre Itinerario può essere ordinato anche da una singola persona.

Uno dei piatti dello chef Cannavacciuolo | Foto Villa Crespi/ Francesca Pagliai

Il menù alla carta prevede una scelta tra antipasti, primi, secondi di terra o di mare e dessert. Come si legge sul sito di Villa Crespi, però, ci sono delle indicazioni di massima: se si scelgono due portate il costo sarà di 200 euro, mentre se si opta per tre portate il costo sarà di 250 euro.