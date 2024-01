Dove si trova il ristorante senza piatti in cui si mangia sul tavolo per combattere gli sprechi Un ristorante di Stoccarda propone un menù vegano interamente servito senza piatti: ecco come funziona l’esperienza senza sprechi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

L'Heaven's Kitchen

C'è un ristorante, in Germania, che serve le pietanze senza piatti. L'Heaven's Kitchen di Stoccarda propone un menù vegano che viene servito direttamente su tavolo. Questa particolare esperienza, elaborata dalla chef tedesca Tanja Goldstein, nota come Heaven's 7 senses, è diventata molto nota sui social media.

Come funziona il ristorante senza piatti

Il menù vegano di Heaven's Kitchen è diventato celebre in tutto il mondo perché i piatti vengono serviti…senza piatti. "Passiamo con i carrelli tavolo per tavolo: con i guanti serviamo le pietanze su carta da forno compostabile, sistemata sui tavoli. La filosofia del ristorante è zero sprechi", racconta Goldstein in un'intervista. Secondo la chef si riducono gli sprechi sia seguendo un'alimentazione vegana, sia non usando i piatti. Questo perché diventando vegani "si riducono circa il 40% gli scarti alimentari" e l'obiettivo del ristorante di Stoccarda è mostrare come anche i piatti vegani possano essere gustosi e per invogliare i clienti a provarli con un vero e proprio evento.

"Cuciniamo solo cibo che viene preparato sul momento, quindi abbiamo davvero ridotto gli sprechi. Se usassimo i piatti dovremmo far funzionare la lavastoviglie circa 60 volte a sera: se facciamo una media, risparmiamo 20mila litri d'acqua all'anno". Oltre alle motivazioni green c'è anche una ragione pratica: la cucina dell'Heaven's Restaurant è di 9 metri quadrati e non potrebbe essere in grado di preparare e servire un menù di cinque pietanze a sera. E i clienti? Molti avventori del ristorante di Stoccarda, sono entusiasti, anche se, racconta la chef, alcuni all'inizio sono un po' shockati. Sui social, però, non mancano i commenti scettici e negativi, di utenti che, però, non hanno mai provato l'esperienza Heaven's 7 senses.

