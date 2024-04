video suggerito

Niksen, la filosofia del dolce far niente per combattere lo stress (senza sensi di colpa) Niksen non è sinonimo di ozio, ma insegna il risvolto positivo del rallentare, del dolce far niente, in cui riscoprire il vero senso delle cose.

A cura di Giusy Dente

Niksen: Embracing The Dutch Art of Doing Nothing è un libro della giornalista e blogger Olga Mecking, tradotto in 13 lingue. La scrittrice di origine polacca, che vive a L'Aia, illustra un particolare modo di vivere improntato al non porsi obiettivi, al vivere lentamente, godendosi il momento piuttosto che fare programmi e fissare scadenze. Il termine dai lei utilizzato, Niksen, potrebbe sembrare qualcosa di molto simile all'ozio, ma in realtà è tutt'altro che pigrizia fine a se stessa, assenza di stimoli. È un'arte, una vera e propria filosofia di vita, scelta da chi vuole vivere mettendo il proprio benessere personale al primo posto, senza perdersi tra le mille incombenze quotidiane, le responsabilità, il bornout, la frenesia del caos quotidiano. Il concetto, radicato nella cultura olandese, è stato fatto conoscere al resto del mondo grazie a un articolo scritto dalla stessa Mecking per il New York Times, che ha fatto il giro del mondo.

Cosa significa Niksen

Troppo spesso si finisce schiacciati dalla vita di tutti i giorni, una routine che può diventare pesante, in cui si perde se stessi. La cura del benessere personale finisce in fondo alla lista delle cose da fare: dopo il lavoro, la spesa, le bollette, i compiti dei figli, il dover essere sempre performanti, dover aderire a certi standard d'immagine. Complice anche la continua esposizione delle vitre online, è impossibile non fare i confronti con le "perfette" vite altrui. Bisogna stare sempre al passo: non perdersi l'ultimo film, aver letto l'ultimo libro, aver acquistato il modello virale di mascara consigliato da tutte le influencer guru del settore beauty. In questa corsa, si finisce col fare le cose per obbligo, per assecondare il volere altrui, in nome dell'apparenza più che della sostanza. Liberare la mente da tutto questo significa riscoprire ciò che fa realmente bene, ciò che realmente piace, ciò che davvero si vuole fare, anche se questo significa, semplicemente, non fare nulla.

Sembra che fermarsi sia inconcepibile. Tutti fanno sfoggio delle loro mille attività quotidiane, come se infilarne un impegno dietro l'altro in agenda sia meritevole, mentre prendersi una pausa sia da falliti. La filosofia olandese del Niksen, invece, è proprio l'arte del lasciare andare queste apparenze, che nulla di costruttivo apportano alle nostre vite. Questo modo di vivere mette al primo posto il benessere del singolo, mettendo da parte i risultati, i numeri, i confronti. Si mangia per il gusto di assaggiare la propria pietanza preferita, non per condividere una foto sui social. Si fa una passeggiata in campagna non per raggiungere il traguardo giornaliero segnalato dalla app sullo smartphone, ma per godere delle bellezze della natura. Si riscompre, insomma, il valore della verità, dell'autenticità, della semplicità.

Rallentare non significa impigrirsi e oziare, ma significa godersi ogni singolo momento in serenità, senza dover assolvere ad alcun obbligo verso il prossimo, liberandoci dal peso di dover per forza essere in un certo modo, fare determinate cose. Facile a dirsi, difficile a farsi. Presi come siamo a volerci adeguare a quegli standard che la società ci impone come unici possibili, siamo disposti a tutto pur di essere come gli altri: anche a perdere del tutto noi stessi, diventando copie tra le copie, col perenne obiettivo di perfezionarsi, di fare un passo in più, di aggiungere qualcosa. Il Nikesn più che insegnare a non fare nulla, insegna il risvolto positivo di questo dolce far niente, in cui riscoprire il vero senso delle cose.