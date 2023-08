Dove è stato girato Hotel Portofino: le location tra Italia e Croazia della serie inglese Hotel Portofino è la serie tv inglese in onda su Rai 1 in prima serata. È ambientata in Italia, ma è stata girata tra la Liguria e alcune cittadine della Croazia.

A cura di Giusy Dente

Si intitola Hotel Portofino la serie inglese che accompagnerà il pubblico di Rai 1 per tre prime serate, a partire da martedì 25 luglio: un totale di 6 puntate trasmesse in 3 martedì consecutivi (25 luglio, 1 agosto, 8 agosto). La serie è tratta dall'omonimo romanzo di J.P. O'Connell ed è un affresco della riviera ligure anni Venti, ambientato a Portofino nello specifico. Il dramma in costume fa un salto indietro di oltre un secolo, per raccontare la storia di una famiglia inglese alla guida di un albergo ligure frequentato dall'alta società. Proprio la Liguria ha ospitato cast e troupe per le riprese, che si sono svolte tra Italia e Croazia.

Le location in Italia della serie tv Hotel Portofino

La serie tv britannica alterna scorci liguri e ambientazioni al di là del confine italiano. La piazza italiana dove è situato l'Hotel Portofino è piazza Martiri Dell'Olivetta. Si vedono anche: il porto, il faro, la Chiesa del Divo Martino sulla Salita della Chiesa di Portofino, che sovrasta le ville di via San Sebastiano. Infine, Castello Brown è il castello in cima alla collina dell'Hotel Portofino.

Oltre a queste location di Portofino si intravedono: la spiaggetta del Castello di Rapallo, la spiaggia di Travello di San Michele di Pagana, scorci di Santa Margherita Ligure. Nell’ultimo episodio compare spesso Genova: si vedono la fontana monumentale di piazza De Ferrari e i portici bicolore di via XX Settembre.

Dove si sono svolte le riprese in Croazia

Italia esclusa, le altre riprese si sono svolte nella contea di Primorje-Gorski Kotar in Croazia: Abbazia, Rovigno, Fiume e Laurana. Queste località sono state scelte proprio per la loro somiglianza con paesaggi tipicamente italiani. La Croazia ha una morfologia simile a quella della costa ligure, dunque si è potuto replicare la riviera italiana utilizzando la riviera di Opatija.

Nel comune di Lovran (Laurana) si trova la villa d'epoca i cui interni che vediamo sullo schermo, associati all'albergo in cui si svolgono le vicende dei personaggi. Il sentiero costiero della struttura è invece il lungomare croato da Lovran a Lovosko (12 chilometri di costa). Il giardino dell'hotel, invece, è il Parco Angiolina a Opatija, uno dei più famosi della Croazia noto per le sue camelie.