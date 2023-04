Dove andare per i ponti del 25 aprile e 1 maggio: le idee per i viaggi di primavera Per un weekend lontano dalla città o per partire durante i ponti, ecco le mete più belle da esplorare in primavera in Italia e in Europa.

A cura di Beatrice Manca

Lisse, Olanda

Le giornate si allungano, le temperature si alzano, la natura in fiore fa venire voglia di uscire: è il momento di concedersi una piccola vacanza, una fuga di primavera per ricaricare le batterie dopo l'inverno. Il calendario ci viene incontro con i ponti del 25 aprile e del 1 maggio, ma ogni weekend può essere una ghiotta occasione per rilassarsi tra giardini in fiore, ville in collina, stabilimenti termali e capitali europee. Dalla Val D'Orcia ai parchi della Puglia, fino ai campi di tulipani in Olanda, le mete da scoprire in Italia e in Europa per i ponti di primavera.

Un giro tra le ville palladiane in Veneto

Se volete sognare un'epoca di sfarzo e di eleganza la vostra destinazione è il Veneto, alla scoperta delle magnifiche ville palladiane. Queste 24 residenze progettate dall'architetto Andrea Palladio, immerse tra i colli Euganei e Berici, rappresentano una delle vette più alte dell'architettura del 500 e sono tutelate come patrimonio dell'umanità. Tra le più famose c'è Villa Almerico Capra, detta La Rotonda. Il tour non può prescindere da una visita al Teatro Olimpico di Vicenza, un luogo unico al mondo, e uno sguardo alla cappella degli Scrovegni a Padova, per poi concludere la giornata con uno spritz in piazza dei Signori.

Le ville palladiane, foto dal sito dell’Unesco

Ammirare l'Alto Adige in fiore

Non solo piste da sci e terme: in primavera l'Alto Adige svela un nuovo lato di sé. Aprile infatti è il mese delle fioriture dei meli, e le valli si trasformano in un mare di fiori bianchi e rosa: l'occasione ideale per rigenerarsi nella natura, tra escursioni e giri in bicicletta. Se siete amanti dei fiori, Merano è la meta per voi: potrete ammirare i giardini botanici di Castel Trauttmansdorff e il Merano Flower Festival, la rassegna dedicata a piante e fiori in calendario dal 28 aprile al 1 maggio.

I giardini botanici di Castel Trauttmansdorff (via VisitiMerano)

Le terme della Val D'Orcia in Toscana

Le colline baciate dal sole, i filari di cipressi, i borghi da scoprire: la Val d'Orcia è la perla da scoprire per una fuga di primavera. Questo luogo protetto a sud della Toscana tra le province di Siena e Grosseto, è ricco di antichi castelli ed abbazie, ma anche di stabilimenti termali per godersi qualche giorno in puro relax. Merita una visita il borgo di Bagno Vignoni (San Quirico D'Orcia) con una grande vasca nella piazza principale e i suoi stabilimenti termali. Poco lontano nascono i Bagni di San Filippo e le terme di Saturnia, famose per le cascate. Il plus? Una cucina irresistibile, tra pici all'aglione, selvaggina, vini rossi e olio.

Bagno Vignoni

Scoprire il cuore verde della Puglia

La Puglia è sempre tra le mete estive più gettonate per il mare cristallino, ma la primavera inoltrata è l'occasione per scoprire il suo lato più selvaggio, seguendo gli itinerari del Parco Nazionale del Gargano e della rigogliosa Foresta Umbra. Tra un giro in bici e un'escursione ci si può riposare negli splendidi borghi della zona, da Vieste a San Menaio, da Peschici a Mattinata.

Perdersi tra i campi fioriti dei Paesi Bassi

Uscendo dai confini dell'Italia, aprile e maggio sono la stagione ideale per godere delle celeberrime fioriture olandesi. I giardini Keukenhof, a Lisse, sono tra le mete più amate dei Paesi Bassi per i giochi di colore e gli splendidi paesaggi. Trentadue ettari che ospitano 7 milioni di fiori: tulipani, narcisi, giacinti e altri fiori. I giardini sono aperti solo per 8 settimane ogni anno: vale la pena prenotare un biglietto prima della chiusura, il 14 maggio 2023.

I giardini Keukenhof

L'estate in anticipo a Lisbona

Vivace e colorata, ricca di storia e tradizione, Lisbona è la capitale europea da scoprire per un weekend da primavera. Una città giovane e budget friendly, vibrante di vita notturna, dove respirare un anticipo d'estate perdendosi tra i vicoli, assaporando un piatto di Bacalhau e un imperdibile pastéis de nata spolverato di cannella.