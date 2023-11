Dormire in un negozio Ikea per una notte: l’ostello di Vienna è virale su TikTok Sognate di dormire in uno store Ikea? Da oggi è possibile, basta volare a Vienna: ecco l’ostello diventato virale su TikTok.

Siete alla ricerca di un viaggio non convezionale ma in una location super gettonata? Se siete a corto di idee vi consigliamo di puntare su Vienna, meglio se nel periodo natalizio, visto che dalla fine di novembre all'inizio di gennaio la città viene illuminata dai meravigliosi mercatini di Natale. Sebbene si tratti di una meta tutt'altro che anti-convenzionale, esiste un segreto per rendere la vacanza davvero fuori dal comune: evitare i tradizionali hotel in centro (il più delle volte anche molto costosi), preferendo un soggiorno in un ostello a poco più di due km dal centro storico che vi darà la possibilità di dormire letteralmente all'interno di un negozio Ikea: ecco tutti i dettagli e il costo dell'originale esperienza.

L'ostello nello stesso palazzo di Ikea

Amate così tanto Ikea da desiderare di passare una notte all'interno di uno degli store? Da oggi è possibile, basta volare a Vienna e soggiornare al Jo&Joe Hostel. Si tratta di una struttura nei pressi della Stazione Ferroviaria Westbahnhof, la cui particolarità sta nel fatto che sorge nello stesso palazzo di uno store Ikea.

Il Jo&Joe Hostel

La nota catena di arredamento low-cost occupa i primi piani dell'edificio, mentre l'hotel è al quinto e sesto piano e condivide con il negozio la maxi terrazza panoramica. Certo, non è semplice individuarlo, dato che il maxi logo Ikea è quello più in evidenza sulla facciata del palazzo, ma facendo un tantino di attenzione si noterà facilmente la piacevole sorpresa.

La terrazza condivisa con lo store Ikea

Quando costa dormire in uno store Ikea

Quanto costa trascorrere una notte in uno store Ikea (o almeno nello stesso edificio)? Il Jo&Joe Hostel offre diverse soluzioni, da un posto in dormitorio a 55 euro a una camera privata per 8 persone a oltre 400 euro.

I dormitori del Jo&Joe Hostel

Gli utenti del web sono letteralmente impazziti per questa originale proposta di viaggio, tanto che i video dell'hotel con vista sugli scaffali di Ikea sono diventati virali su TikTok. Basta, inoltre, leggere le recensioni lasciate dai clienti per capire che l'esperienza è decisamente suggestiva, anche perché per raggiungere le camere ci si ritrova letteralmente tra i mobili e gli elementi d'arredo del noto marchio svedese. Chi non vede l'ora di provare?