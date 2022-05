C’è un posto vicino a Milano dove si possono accarezzare gli alpaca Non tutti sanno che vicino a Milano esiste un posto dove si può passeggiare con gli alpaca aperto a tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza magnifica a contatto con la natura.

A cura di Clara Salzano

Un alpaca a passeggio nel Parco delle Cave a Milano

Non bisogna per forza andare in Sudamerica per poter vedere e accarezzare un alpaca. Molti infatti non sanno che vicino a Milano esiste un posto dove si può passeggiare con gli alpaca e anche altri animali. Si chiama Alpacamp – Il campo degli angeli ed è un terreno di 2.000 metri quadrati a Paderno Dugnano aperto a tutti coloro che vogliono vivere un'esperienza magnifica a contatto con la natura.

Alpacamp – Il campo degli angeli nasce dal progetto della giovane Sara Barbieri che ha trasformato un terreno preso in affitto dal padre a Paderno Dugnano in un'oasi per alpaca e altri animali in difficoltà come cani, agnelli, papere e molto altro ancora. Alpacamp esiste da pochi anni ma si sta affermando per il suo ruolo sociale importante in quanto la fondatrice salva insieme all'associazione Leidaa (Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente) gli animali in difficoltà e li integra in una serie di attività con il pubblico come passeggiate, percorsi di trekking, lezioni e molto altro ancora.

Gli alpaca sono una delle due specie domestiche di camelidi più diffuse in Sudamerica, insieme ai lama. Si tratta di animali docili e socievoli con cui può essere davvero piacevole trascorrere il proprio tempo. Ecco perché ad Alpacamp si allevano alpaca e si organizzano diverse attività con gli alpaca come passeggiate e piccoli percorsi di trekking nel Parco delle Cave a Milano. Il progetto prevede inoltre anche la lavorazione e la vendita della lana pregiata degli alpaca in gomitoli o prodotti finiti. Sul campo c'è inoltre un piccolo allevamento avicolo amatoriale, si fanno attività ortofrutticole e il progetto funge anche da fattoria didattica per scuole e gruppi oltre a prevedere anche la vendita di uova fresche. L'accesso ad Alpacamp – Il campo degli angeli è gratuito ma si accettano donazioni. Le diverse attività come le passeggiate con gli alpaca sono a pagamento.