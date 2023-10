Atlante, la barca a vela dell’ex proprietario di Mars: quanto vale il panfilo lungo 38 metri Si chiama Atlante ed è una enorme barca a vela di proprietà di Richard Raper, meglio noto come l’ex amministratore delegato di Mars: ecco le caratteristiche e il valore di questo gioiellino di ingegneria nautica.

A cura di Valeria Paglionico

Sognate di fare una avventurosa vacanza in barca a vela? Questo "gioiellino" di ingegneria navale vi farà perdere la testa, spingendovi a desiderare ancora di più un viaggio in mare all'insegna dell'avventura e dei panorami meravigliosi. Si chiama Atlante ed è un enorme yacht che mixa perfettamente eleganza senza tempo e moderna tecnologia marina. A chi appartiene? A Richard Raper, meglio noto come l'ex amministratore delegato di Mars, la nota multinazionale che produce gli snack al cioccolato che mangiamo fin da bambini: ecco tutti i dettagli della nave e la stima del suo valore.

Atlante

Atlante è un gioiello dell'architettura navale

Si chiama Richard Raper ed è diventato famoso per essere l'ex amministratore delegato di Mars lncorporate, multinazionale che gestisce i marchi di snack Mars, M&Ms, Bounty, Snikers, Uncle Ben's, Royal Canin, Whiskas, Pedigree (solo nel 2019 l'azienda ha registrato 35 miliardi di vendite). Da diversi anni ha abbandonato la vita da imprenditore per andare in pensione e da allora si è trasformato in un vero e proprio marinaio, ritirandosi con la sua barca a vela alle Bahamas (con un patrimonio di 100 milioni di dollari).

La barca a vela di Richard Raper

Nonostante abbia anche un jet privato, lo yacht Atlante è il suo mezzo di trasporto preferito: progettato da Hoek Design e realizzato da Claasen Shipyards nel 2015, ad oggi continua a essere una gioiellino dell'architettura navale. Atalante è il primo Truly Classic 127: è lunga 38 metri e ha una struttura longitudinale continua di alluminio ad alta resistenza, una chiglia profonda, un timone in carbonio e uno sterzo diretto basato su cavi, tutte caratteristiche che la rendono allo stesso tempo affidabile e divertente.

Leggi anche La barca a vela fatta di plastica riciclata proveniente dagli oceani

Gli interni di Atlante

Atlante ha gli interni in mogano e un'area bar

L’interno della barca Atlante è rifinito con eleganti pannelli rialzati di mogano delle Indie occidentali, i soffitti e le pareti sono dipinti di bianco, mentre il salone a tutto baglio è inondato da luce naturale ed è dotato di una splendida area bar.

L’area bar

Il numero delle cabine è stato leggermente ridotto rispetto al progetto originale, così da rendere le stanze più spaziose, ma nonostante ciò continua ad avere una enorme cabina armatoriale, una suite con stazione di navigazione e posto di pilotaggi, mentre la tuga di poppa funge anche da ufficio del proprietario. Quanto vale lo yacht? Il suo valore si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di dollari, da sommare ai costi di gestione annuali che sarebbero di circa un milione di dollari.