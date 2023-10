Arrivano le cabine aeree di lusso: le suite ad alta quota hanno letto matrimoniale e armadio privato Sognate di volare in una suite ad alta quota? Japan Airline vi permetterà presto di avverare il vostro desiderio con delle cabine di prima classe extra lusso: ecco tutti i servizi di cui sono dotate.

A cura di Valeria Paglionico

Avete sempre sognato di viaggiare a bordo di un aereo di linea ma senza rinunciare ai comfort? Da oggi il vostro desiderio può avverarsi grazie a Japan Airlines, che di recente ha presentato le sue nuove spettacolari cabine di prima classe. Si tratta di vere e proprie suite "ad alta quota" e non solo per le loro dimensioni extra large ma anche per i loro arredi lussuosi che danno l'idea di essere in un vero e proprio albergo a 5 stelle. Ecco quanto costa un posto nella suite "tra i cieli" e tutti i servizi di cui è dotata.

La cabina di prima classi di Japan Airlines

Tutti i comfort della suite ad alta quota

Japan Airlines ha recentemente guadagnato il quinto posto nella classifica delle migliori compagnie aeree al mondo stilata durante gli Oscar dell'aviazione e il motivo è molto semplice: cura le esigenze dei suoi clienti nei minimi dettagli.

Japan Airlines

A dimostralo sono le nuove cabine di prima classe realizzate all'interno del veicolo A350-1000, degli ambienti extra lusso creati per immergere i viaggiatori nell'eleganza dell'estetica giapponese, facendogli godere il volo circondati da tranquillità e bellezza. Si tratta di spazi ampi e completamente privati, dotati di armadio, mini bar, stereo con altoparlanti integrati nel poggiatesta e un maxi divano in pelle marrone che può essere trasformato all'occorrenza in un letto singolo o matrimoniale.

Lo spazio per i trolley

Quando si potrà volare nelle suite di Japan Airlines

Tutti coloro che erano già pronti per prenotare una suite su un volo Japan Airlines dovranno pazientare ancora un po': al momento il progetto è stato presentato solo in formato render e fa parte di un lavoro più grande che intende modernizzare l'Airbus A350-1000, il veicolo che sembra essere destinato a diventare il nuovo aereo di punta della compagnia per i servizi internazionali.

La suite di Japan Airlines

Entro la fine dell'anno, però, dovrebbe essere lanciato sulla rotta tra Tokyo (HND) e New York (JFK), così da rendere davvero indimenticabile l'esperienza dei clienti che si muovono dal Giappone all'America (e viceversa). In quanti non vedono l'ora di provare un viaggio di lusso ad alta quota?